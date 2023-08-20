我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女足世界盃／西班牙首奪冠 1比0擊退英格蘭

自從攜帶重力彈簧刀、折疊小刀合法化 紐約持刀傷人案激增26%

英國醫學期刊：同隻手臂打新冠補強針 免疫效果更佳

編譯俞仲慈／綜合19日電
研究顯示，在同一隻手臂注射兩次新冠疫苗時，可以刺激身體產生更大免疫反應。(美聯社)
研究顯示，在同一隻手臂注射兩次新冠疫苗時，可以刺激身體產生更大免疫反應。(美聯社)

英國「E生物醫學」(eBioMedicine)期刊最新一期刊載研究報告指稱，注射新冠補強針時，若是和最後一次施打疫苗時注射在同一隻手臂，可以重新刺激免疫細胞，產生更強的免疫反應，值得參考。

該報告撰稿人之一、德國薩爾蘭大學醫院(Saarland University Hospital)感染醫學研究所所長瑪蒂娜·塞斯特(Martina Sester)表示：「這個問題看似如此平常、如此微不足道，以至於之前沒有人料到有此差異。」

據了解，研究人員收集注射mRNA疫苗和補強針的303人的免疫數據，進行分析研究，結果發現注射補強針兩周後，在同一隻手臂注射兩次疫苗的人，體內免疫「自然殺傷T細胞」(Natural killer T cells，簡稱NKT細胞)數量明顯增加。

薩爾蘭大學博士研究生蘿拉·齊格勒(Laura Ziegler)表示，NKT細胞會攻擊並破壞病毒對人體細胞的傷害，因此在同隻手臂注射疫苗，NKT細胞占比67%，反之，在不同手臂注射補強針的占比只有43%，齊格勒強調：「研究結果引人注意，值得繼續深入研究。」

美國癌症協會(ACS)指出，淋巴結遍布頸部、胸部、腹部和腋窩等全身部位，因此若在同一部位注射疫苗，重新刺激淋巴結免疫細胞，會產生更強的免疫反應。

田納西州范德堡大學醫學中心(Vanderbilt University Medical Center)傳染病教授夏夫納(William Schaffner)表示該研究結果確實出現免疫力的差異，但仍缺乏免疫力提高或保護力延長的證據。

不過夏夫納認為該研究對免疫反應的評估，仍具有參考價值，他表示：「根據這項研究，我開始思考補強針應該注射在哪一隻手臂？而且我還是會一如既往接種疫苗」。

疫苗 醫學 免疫力

上一則

觀察站／中國「文攻武嚇」台2024大選添變數

下一則

亞裔「喝酒就臉紅」…醫警告：最好戒酒別喝了

延伸閱讀

被劇毒蜘蛛咬後「勃起2天」才消風 秘魯男直呼好難受

被劇毒蜘蛛咬後「勃起2天」才消風 秘魯男直呼好難受
今秋防「3疫」夾擊 快打流感、新冠、RSV疫苗

今秋防「3疫」夾擊 快打流感、新冠、RSV疫苗
EG.5變種擴散 新冠病例急增 全美住院率上升12.5%

EG.5變種擴散 新冠病例急增 全美住院率上升12.5%
EG.5變種傳播快 新冠病例急增

EG.5變種傳播快 新冠病例急增

熱門新聞

颶風喜萊莉預計20日起至下周侵襲美國西南部和加州部分地區，可能會在加州、內華達州和亞利桑納州部分地區傾倒相當於一年以上的降雨量。(路透)

南加4級颶風 可能會降下相當於一年以上的雨量

2023-08-18 20:51
美國的30年平均房貸利率攀到7.09%，是20多年來新高，使民眾不敢買房也不敢賣房。（美聯社）

不敢買不敢賣… 30年平均房貸利率升至20多年來最高

2023-08-17 22:34
最新的新冠變種病毒BA.2.86已在美國出現病例，CDC表示正在密切監視。（路透）

高度突變的新冠BA.2.86毒株 悄悄在美現蹤

2023-08-18 22:17
高血壓對身心帶來的影響非常大。（Pexels）

快看世界／「只喝一杯沒關係」 專家：高血壓機會增

2023-08-18 16:03
副總統賴清德12日過境美國紐約。（路透）

報復賴清德過境美？中宣布對台聚碳酸酯課徵反傾銷稅

2023-08-14 00:20
茂宜島被野火燒毀，剩下樹木屹立不倒。(美聯社)

快看世界／茂宜島大火陰謀論盛行 有人問樹為何未燒倒

2023-08-16 15:57

超人氣

更多 >
瓊瑤85歲高齡現況曝光 51歲「五阿哥」現身長這樣

瓊瑤85歲高齡現況曝光 51歲「五阿哥」現身長這樣
德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術

德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術
金星轟「好聲音」惡有惡報 甄妮罵「欠缺良知」…意外扯進這些大咖

金星轟「好聲音」惡有惡報 甄妮罵「欠缺良知」…意外扯進這些大咖
美國人在家放現金 最愛這5個地方…竟然這裡也能藏

美國人在家放現金 最愛這5個地方…竟然這裡也能藏
颶風喜萊莉朝美墨西岸逼近 當局警告災難級洪水

颶風喜萊莉朝美墨西岸逼近 當局警告災難級洪水