英國醫學期刊：同隻手臂打新冠補強針 免疫效果更佳

研究顯示，在同一隻手臂注射兩次新冠疫苗時，可以刺激身體產生更大免疫反應。(美聯社)

英國「E生物醫學 」(eBioMedicine)期刊最新一期刊載研究報告指稱，注射新冠補強針時，若是和最後一次施打疫苗 時注射在同一隻手臂，可以重新刺激免疫細胞，產生更強的免疫反應，值得參考。

該報告撰稿人之一、德國薩爾蘭大學醫院(Saarland University Hospital)感染醫學研究所所長瑪蒂娜·塞斯特(Martina Sester)表示：「這個問題看似如此平常、如此微不足道，以至於之前沒有人料到有此差異。」

據了解，研究人員收集注射mRNA疫苗和補強針的303人的免疫數據，進行分析研究，結果發現注射補強針兩周後，在同一隻手臂注射兩次疫苗的人，體內免疫「自然殺傷T細胞」(Natural killer T cells，簡稱NKT細胞)數量明顯增加。

薩爾蘭大學博士研究生蘿拉·齊格勒(Laura Ziegler)表示，NKT細胞會攻擊並破壞病毒對人體細胞的傷害，因此在同隻手臂注射疫苗，NKT細胞占比67%，反之，在不同手臂注射補強針的占比只有43%，齊格勒強調：「研究結果引人注意，值得繼續深入研究。」

美國癌症協會(ACS)指出，淋巴結遍布頸部、胸部、腹部和腋窩等全身部位，因此若在同一部位注射疫苗，重新刺激淋巴結免疫細胞，會產生更強的免疫反應。

田納西州范德堡大學醫學中心(Vanderbilt University Medical Center)傳染病教授夏夫納(William Schaffner)表示該研究結果確實出現免疫力 的差異，但仍缺乏免疫力提高或保護力延長的證據。

不過夏夫納認為該研究對免疫反應的評估，仍具有參考價值，他表示：「根據這項研究，我開始思考補強針應該注射在哪一隻手臂？而且我還是會一如既往接種疫苗」。