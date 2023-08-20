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亞裔「喝酒就臉紅」…醫警告：最好戒酒別喝了

記者胡玉立／綜合報導
許多亞裔喝酒時特別容易臉紅，這是身體發出的警告信號，不可忽視。(美聯社)
許多亞裔喝酒時特別容易臉紅，這是身體發出的警告信號，不可忽視。(美聯社)

許多亞裔喝酒特別容易臉紅；專家表示，這種俗稱「亞裔紅臉」(Asian glow)的反應，是基因突變引起。飲酒易臉紅的人應盡量少喝酒或最好根本別喝酒；發紅等症狀可能是身體發出的嚴重警告，顯示和其他人相比，酒精對他的毒性影響更大。

華盛頓郵報報導，很多人以為喝酒臉紅表示肝很好，是一種誤解。這樣的基因突變被稱為ALDH2*2變體，與中度至大量飲酒者罹患的多種疾病有關，其中包括癌症在內。

ALDH2*2基因突變研究顯示，酒精引起的皮膚紅斑反應呈陽性，表明ALDH2*2缺乏，缺乏幫助身體分解酒精的功能酶；對帶有這樣基因突變的人來說，所謂「適量飲酒有益健康」觀點是錯的。

全球約8%人口、計5億6000萬人帶有這種突變基因，其中絕大多數是東亞血統。據估計，45%的東亞人喝酒時會感到臉部發紅不適，有些人乾脆戒酒，不少人試圖克服不適或藉助抗組織胺藥來減輕影響。

史丹福心血管研究所所長兼美國心臟協會(AHA)主席吳慶明(Joseph Wu)研究導致酒精臉紅反應的基因突變，他說他父母和祖父母只要喝一兩杯酒，臉就紅得很明顯。多年後發現自己一喝酒，心率就會達到每分鐘130次，面部潮紅，3到4小時後，可能還會頭痛。

威爾康乃爾醫學院遺傳醫學系主任克里斯托(Ronald Crystal)指出，喜歡喝酒的人，若遇上這全球最常見遺傳性疾病之一，將面臨心血管疾病、骨質疏鬆症、食道癌等疾病的風險。

帶有ALDH2*2變異者若適量飲酒(定義為男性每天兩杯，女性每天一杯)，比起未攜帶該突變的等量飲酒者，罹患食道癌風險高出40至80倍；飲酒量愈高，風險愈大。該突變還與東亞裔罹患頭頸癌、胃癌、冠狀動脈疾病、中風和骨質疏鬆症的風險增加有關。

亞裔 醫學 中風

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