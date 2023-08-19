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「音樂大師」假鼻子爭議 伯恩斯坦子女：父親不會在意

編譯陳韻涵／綜合18日電
影星布萊德利庫柏(左)戴著假鼻子在電影「音樂大師」飾演猶太裔伯恩斯坦(右)，引來反猶批評，但伯恩斯坦後代家人反駁斷章取義。(美聯社)
影星布萊德利庫柏(左)戴著假鼻子在電影「音樂大師」飾演猶太裔伯恩斯坦(右)，引來反猶批評，但伯恩斯坦後代家人反駁斷章取義。(美聯社)

好萊塢影星布萊德利庫柏(Bradley Cooper)在電影「音樂大師」(Maestro)中飾演猶太裔的傳奇作曲家與指揮家伯恩斯坦(Leonard Bernstein)，卻因為戴著假鼻子化妝演出而招致撻伐；伯恩斯坦的後代不得不出面，透過聲明為庫柏緩頰。

「音樂大師」9月將在威尼斯影展(Venice Film Festival)首映，也訂11月22日起在少數戲院演出，12月20日開始在串流平台「網飛」(Netflix)上播映。

「音樂大師」由庫柏共同撰寫、製作、執導和演出，講述伯恩斯坦生平故事及他共同打造的「西城故事」(West Side Story)音樂劇，並聚焦伯恩斯坦與演員費利西亞·蒙蒂亞雷格雷(Felicia Montealegre)的浪漫史與25年婚姻生活。

然而，Netflix本月15日推出預告片後，維權者和網民立刻注意到庫柏的容貌變化，稱他配戴假鼻子形同反猶太。

「停止反猶太主義」(StopAntisemitism)組織在「X平台」(前身為『推特』)上發文表示，「好萊塢讓不是猶太人的布萊德利庫柏，飾演猶太傳奇人物伯恩斯坦，還在他臉上裝了一個誇張、噁心的『猶太鼻子』。」 

網路熱烈討論，有人批評：「布萊德利庫柏裝假鼻子飾演猶太裔指揮家，我們要如何看待這種情況？」

另有人認為，對照伯恩斯坦本人的照片和布萊德利庫柏的假鼻劇照，假鼻子實在沒有必要。

許多網友指出，「音樂大師」劇組顯然利用刻板印象的「猶太臉」(Jewface)來描繪猶太角色，這也是當初選角庫柏演出的原因。

伯恩斯坦的後人則發布聲明捍衛庫柏在劇中的形象，稱導演在編撰電影的過程中，曾與親屬討論，而眾人的誤解讓他們很難過。

伯恩斯坦子女在聲明中表示，「伯恩斯坦確實有個一個好看的大鼻子，庫柏選擇以化妝技術強調這個特徵，我們覺得沒問題。我們也確信，父親在天之靈也不會在意。」

猶太 好萊塢 Netflix

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