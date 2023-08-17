老舊電纜掉落釀夏威夷野火？關鍵畫面曝光

夏威夷茂宜島居民特魯在火勢開始的第一天8日，拍下在住家被電線桿冒出火苗第一時間畫面，同時嚐試用水管滅火。(美聯社)

夏威夷茂宜島 居民特魯(Shane Treu)被住家一帶呼嘯的風聲吵醒，黎明時分走到屋外，看見木製電線桿突然冒出一道閃光，火花濺落到下方乾燥草地，迅速引燃一排火焰。

他隨即撥打911通報，並開啟臉書視訊直播自己試圖在拉海納(Lahaina)滅火的過程，包括用澆花水管淋濕房子周圍。

49歲的度假村員工特魯向美聯社表示：「我聽到嗡嗡聲。就好像有人點燃煙火一樣。火勢直接往山丘上更大草堆處蔓延，在強風助長下，大火猛烈燃燒。」

特魯和其他人捕捉到火災發生之初的情景，這場惡火成了美國超過百年來死傷最慘重的野火。如今影片陸續曝光，並成了關鍵證據，一切指向掉落的公用電纜線可能就是火災肇因。

夏威夷電力公司(Hawaiian Electric Co.)挨批當時明明接獲強風警告，卻未關閉電源，並在數十根電纜開始掉落後，仍維持供電。

尋求為至少106人罹難一事向夏威夷電力公司究責的集體訴訟已經提出。訴狀援引夏威夷電力公司自己的文件，內容顯示公司知悉在加州 火災中用到的預先斷電措施是預防野火的有效策略，但卻從未實際採行這種做法。

史丹福大學氣候及能源政策計畫(Climate and Energy Policy Program)負責人、野火專家瓦拉(Michael Wara)表示：「沒人希望關閉電源，很不方便，但任何具有重大野火風險，特別是強風助長野火風險的公用事業，就需要這麼做，而且需要備有計畫。」他說：「然而在這次情況下，該公用事業並沒有這麼做。

控告夏威夷電力公司的其中一名律師華茲(Mikal Watts)表示，鑑於當時天氣和助燃條件，這場摧毀拉海納的大火可以預見。華茲指出，夏威夷電力公司文件顯示，公司知道其茂宜島上的電力網絡數十年來年久失修，已經老化。華茲表示，老舊的電纜線本應在2019年到今年之間汰換，電力公司卻延遲這項工程。