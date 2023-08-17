我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／天氣酷熱 皮膚科醫生：應這樣選防曬霜

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 音檔曝光

老舊電纜掉落釀夏威夷野火？關鍵畫面曝光

編譯中心╱綜合報導
夏威夷茂宜島居民特魯在火勢開始的第一天8日，拍下在住家被電線桿冒出火苗第一時間畫面，同時嚐試用水管滅火。(美聯社)
夏威夷茂宜島居民特魯在火勢開始的第一天8日，拍下在住家被電線桿冒出火苗第一時間畫面，同時嚐試用水管滅火。(美聯社)

夏威夷茂宜島居民特魯(Shane Treu)被住家一帶呼嘯的風聲吵醒，黎明時分走到屋外，看見木製電線桿突然冒出一道閃光，火花濺落到下方乾燥草地，迅速引燃一排火焰。

他隨即撥打911通報，並開啟臉書視訊直播自己試圖在拉海納(Lahaina)滅火的過程，包括用澆花水管淋濕房子周圍。

49歲的度假村員工特魯向美聯社表示：「我聽到嗡嗡聲。就好像有人點燃煙火一樣。火勢直接往山丘上更大草堆處蔓延，在強風助長下，大火猛烈燃燒。」

特魯和其他人捕捉到火災發生之初的情景，這場惡火成了美國超過百年來死傷最慘重的野火。如今影片陸續曝光，並成了關鍵證據，一切指向掉落的公用電纜線可能就是火災肇因。

夏威夷電力公司(Hawaiian Electric Co.)挨批當時明明接獲強風警告，卻未關閉電源，並在數十根電纜開始掉落後，仍維持供電。

尋求為至少106人罹難一事向夏威夷電力公司究責的集體訴訟已經提出。訴狀援引夏威夷電力公司自己的文件，內容顯示公司知悉在加州火災中用到的預先斷電措施是預防野火的有效策略，但卻從未實際採行這種做法。

史丹福大學氣候及能源政策計畫(Climate and Energy Policy Program)負責人、野火專家瓦拉(Michael Wara)表示：「沒人希望關閉電源，很不方便，但任何具有重大野火風險，特別是強風助長野火風險的公用事業，就需要這麼做，而且需要備有計畫。」他說：「然而在這次情況下，該公用事業並沒有這麼做。 

控告夏威夷電力公司的其中一名律師華茲(Mikal Watts)表示，鑑於當時天氣和助燃條件，這場摧毀拉海納的大火可以預見。華茲指出，夏威夷電力公司文件顯示，公司知道其茂宜島上的電力網絡數十年來年久失修，已經老化。華茲表示，老舊的電纜線本應在2019年到今年之間汰換，電力公司卻延遲這項工程。

夏威夷電力公司拒絕對訴訟中的指控發表意見，或對公司過去是否曾因強風關閉電源一事置評，不過公司總裁兼執行長木村雪莉(Shelee Kimura)14日在記者會上提到，促成這個決定的因素很多，包括可能會影響仰賴特殊醫療設備的人，以及需要電力抽水的消防人員。

夏威夷茂宜島居民阿孔納都在火勢開始的第一天8日，拍下在住家被電線桿冒出火苗第一時...
夏威夷茂宜島居民阿孔納都在火勢開始的第一天8日，拍下在住家被電線桿冒出火苗第一時間畫面，顯然電線走火是引發大火的原因之一。(美聯社)

夏威夷 茂宜島 加州

上一則

觀察站／拿捏北京華府距離 賴侯柯必修

下一則

兩黨前國安高官致函國會領袖 促挺拜登高科技禁令

延伸閱讀

夏威夷野火累計106死 拜登下周偕妻前往勘災慰問

夏威夷野火累計106死 拜登下周偕妻前往勘災慰問
西班牙田尼利夫島野火 當局憂火勢蔓延疏散村莊

西班牙田尼利夫島野火 當局憂火勢蔓延疏散村莊
夏威夷野火釀災 日本政府將提供200萬元援助

夏威夷野火釀災 日本政府將提供200萬元援助
夏威夷野火死傷慘遊客照玩樂 島民怒斥平行世界

夏威夷野火死傷慘遊客照玩樂 島民怒斥平行世界

熱門新聞

華資餐飲業者表示，如果大批中國遊客進來，他們肯定會想辦法增加人手。（記者楊青／攝影）

中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害

2023-08-11 05:56
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

中國經濟轉弱…拜登對中強硬政策沒必要了？克魯曼：更有必要

2023-08-11 15:36
繼中國宣布開放團客到美國旅遊之後，美中再敲定增加雙方直航航班，預計10月可增到每周48航班。（美聯社）

美中航班將增1倍 10/29起每周達48班次

2023-08-12 02:30
副總統賴清德12日過境美國紐約。（路透）

報復賴清德過境美？中宣布對台聚碳酸酯課徵反傾銷稅

2023-08-14 00:20
茂宜島被野火燒毀，剩下樹木屹立不倒。(美聯社)

快看世界／茂宜島大火陰謀論盛行 有人問樹為何未燒倒

2023-08-16 15:57
中華民國副總統賴清德過境美國，美方沒有破格接待，盡力避免區域局勢動盪。圖為解放軍南昌艦在去年10月與俄羅斯舉行聯合軍演。（中新社）

新聞眼／美不破格接待賴清德 中讓子彈飛一會兒

2023-08-12 05:23

超人氣

更多 >
3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命

3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命
被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了

被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了
洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...

洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...
失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物
正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」

正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」