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茂宜島火劫餘生 拉海納發現60生還者 千餘人仍失聯

編譯陳韻涵／綜合16日電
夏威夷茂宜島世紀大火，至今罹難人數已達106人，還有上千人失聯，損失上億。圖為一位女性居民在清理被燒毀的家園。(美聯社)
夏威夷茂宜島世紀大火，至今罹難人數已達106人，還有上千人失聯，損失上億。圖為一位女性居民在清理被燒毀的家園。(美聯社)

夏威夷茂宜島(Maui)世紀野火傳出令人振奮的好消息，一處民宅內發現60名避難的生還者，而這場8日開始的大火累計死亡人數增至106人，另有超過1000人失聯。

茂宜島大火大規模搜救行動傳出好消息，一群之前被認為失聯的人們躲在一間獨棟的私人民宅中，沒有電且手機通訊中斷。

茂宜郡郡長畢桑(Richard Bissen Jr.)14日在記者會上宣布，「我們昨日發現一處住宅裡有60人」，但未說明其他細節，另外「在西半部，許多失聯的民眾已與家人團圓」。

島上通訊未恢復 當局用失聯取代失蹤

這項奇蹟般地發現在野火奪走106條性命之際傳出，另有超過1000人失聯；當局目前以「失聯」(unaccounted for)一詞取代「失蹤」(missing)，因為島上通訊尚未恢復，許多生還者難以聯繫親人報平安。

茂宜島警察局長佩爾蒂埃(John Pelletier)透露，這一夥人「沒有手機、網路和電力」。

夏威夷茂宜島上歷史悠久的拉海納鎮(Lahaina)慘遭祝融肆虐後，搜救行動持續進行，搜救犬在停車場燒毀的車體殘骸中東聞西嗅，救難人員在燒毀的倉庫中搜尋，消防隊員則在加油站的斷垣殘壁中搜索。

空拍畫面顯示，拉海納鎮面目全非，原先熱鬧的觀光區臨海街(Front Street)商店、街景路樹全毀，燒得只剩灰燼。

畢桑15日表示，搜救隊員目前只搜索拉海納燒毀的2200棟建築物其中25%，周末預計會完成85%。

佩爾蒂埃表示，搜救行動受到強風和高溫拖延，隊上有20隻搜救犬，但因嚴酷的天氣條件，每隻搜救犬每次只能出勤15分鐘。

佩爾蒂埃說，搜救隊員對死者表達悼念與敬意，「當你脫下外衣，上頭不只是灰燼，還是我們摯愛的親人。」

夏威夷州長葛林(Josh Green)也警告人們走在路上可能看到遺體，「那些走在拉海納街頭的人，如果你們真的想在街上走動，要知道可能看到骨骸。」

茂宜島 夏威夷州 觀光

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