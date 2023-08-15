夏威夷茂宜島野火增至99死 1300人仍失聯…民怨積累

在茂宜島海拉納鎮觀光酒店工作的阿希(左)與丈夫瑪友戈說有近200人在酒店工作，還有很多家屬都依靠酒店生意，如今失去一切，悲痛傷心。(美聯社)

夏威夷茂宜島 野火吞噬歷史古鎮拉海納地區，已造成至少99人死亡，成為美國百年來傷亡最慘重的火災，目前還有1300人失聯，因此有居民提供DNA 樣本，希望盡快找到家人。

夏威夷州 長葛林(Josh Green)14日坦承：「我們已經為諸多悲慘故事預作準備，每天可能會找到10至20人的下落，直到任務完成為止。」

夏威夷州長葛林在記者會說明災情，表示仍有多人失聯，令人非常擔心，正全力搜尋搶救。(Getty Images)

據了解，隨著手機通訊逐漸恢復，失踪人數目前已降至約1300人，當局出動搜救犬和救難人員持續搜尋可能的生還者，夏威夷防衛廳公共事務主任希克曼(Jeff Hickman)表示：「現在沿著一條街又一條街、一個路口接一個路口，在汽車之間來回，很快就會進入建築物搜尋。」

不過搜救範圍目前只完成拉海納災區百分之三面積，進度緩慢，也引發民怨。為了盡早尋獲親人下落，有百位災民自願提供DNA檢體，結果災民瓦基達(Penny Wakida)接獲通知，住家廢墟發現一具遺骸，可能就是她結婚46年的丈夫克萊德(Clyde)，瓦基達傷痛表示：「他拒絕一起撤離，他認為可以拯救這棟房子，但我們知道他死了。」

一名義工13日在茂宜島拉海納鎮上廢墟中搜救可能的生還者。如今到14日，罹難人數將超過百人。(Getty Images)

截至13日為止，茂宜島設置六間避難所，總共收容1418位災民，聯邦急難管理局(Federal Emergency Management Agency)人員克里斯威爾(Deanne Criswell)表示，已經對災民每人發放700元緊急救助金，並強調：「我們不會放棄任何事情，我們將會善盡職責，協助災區重建並幫助災民找到安身立命的住所。」

知名脫口秀主持人歐普拉(Oprah Winfrey)在茂宜島擁有房產，堪稱半個茂宜島居民，除了採購民生物資救災外，並宣示將和災民共度難關：「我們待在這裡，要找出最好的重建方式，我將盡我所能長期定居此地。」