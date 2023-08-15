我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

通貨膨脹 調查：年收入17.5萬元 1/4中上階層仍喊窮

夏威夷災情慘 拜登照常度假、避談野火挨轟

編譯尤寶琪／綜合14日電
拜登總統始終未宣布探災計畫，反一再出遊放暑假，並在被問到災情與探訪時拒絕回答而遭批。(截自Sky News影片)
拜登總統始終未宣布探災計畫，反一再出遊放暑假，並在被問到災情與探訪時拒絕回答而遭批。(截自Sky News影片)

夏威夷州茂宜島(Maui)野火肆虐，受災嚴重，但拜登總統始終未宣布探災計畫，反一再出遊放暑假，並在被問到災情與探訪時拒絕回答而遭批；白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)14日出面救火，稱總統10日已提及夏威夷野火災情，強調媒體很快會聽到總統親自出面討論野火災情。

夏威夷野火災情，目前仍有1300人失蹤，但拜登不見計畫前往探災，卻又在11日搭乘飛機前往太浩湖度假，且14日返回工作崗位時，仍拒絕回答何時計畫前去探災而遭媒體砲轟。根據白宮，拜登18日將再度前往太浩湖，並停留至24日。

影片來源：YouTube Sky News

目前都沒有任何明確消息指出，拜登是否會前往夏威夷，視察野火導致的數十億元損失，探訪因災情而流離失所的居民；且拜登在夏威夷野火災情上，至今始終保持沉默。

這次假期中，拜登先是在與友人前往海灘途中，被問及夏威夷災情死亡人數不斷上升時，表示「無可奉告」；接著在與第一夫人晨騎單車時，被問到是否會前去探災時，表示「將看情況」。

白宮發言人尚皮耶14日也因此遭媒體多次盤問，且都拒絕透露總統是否會親自探訪災區，並強調「你們會聽到總統親自針對此議題做發言」，但沒有透露具體時間。

尚皮耶還辯稱，拜登並非對災情不聞不問，她說：「別忘了，他10日在猶他州探討退伍軍人醫療法案，這個重要議題一周年紀念日上，特地花時間提及災情；所以，我相信你們很快會聽到總統發言。」她還指出，野火災情顯然是總統有在密切關注的事情。

當被問及拜登是否會前往災區探視時，尚皮耶表示：「我們目前沒有任何宣布，也沒已什麼消息可分享。」

拜登總統結束度假，14日回到白宮上班。媒體批評他只管度假，對夏威夷災情不聞不問。...
拜登總統結束度假，14日回到白宮上班。媒體批評他只管度假，對夏威夷災情不聞不問。(美聯社)

拜登 夏威夷州 白宮

上一則

中國國安部：有學校退休幹部招募敢死隊 密謀顛覆政權

下一則

川普準備反擊 下周將舉辦大型記者會回應喬州起訴

延伸閱讀

會計錯誤帶來意外之財 美國又給烏克蘭2億軍援

會計錯誤帶來意外之財 美國又給烏克蘭2億軍援
賴清德過境符合一中政策 美：我們無意使台海現狀脫軌

賴清德過境符合一中政策 美：我們無意使台海現狀脫軌
攔截中俄北韓的極音速武器 美日將研發新飛彈

攔截中俄北韓的極音速武器 美日將研發新飛彈
茂宜島野火增至93死…拜登想勘災 災民怨官方救援不力

茂宜島野火增至93死…拜登想勘災 災民怨官方救援不力

熱門新聞

華資餐飲業者表示，如果大批中國遊客進來，他們肯定會想辦法增加人手。（記者楊青／攝影）

中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害

2023-08-11 05:56
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

中國經濟轉弱…拜登對中強硬政策沒必要了？克魯曼：更有必要

2023-08-11 15:36
繼中國宣布開放團客到美國旅遊之後，美中再敲定增加雙方直航航班，預計10月可增到每周48航班。（美聯社）

美中航班將增1倍 10/29起每周達48班次

2023-08-12 02:30
副總統賴清德12日過境美國紐約。（路透）

報復賴清德過境美？中宣布對台聚碳酸酯課徵反傾銷稅

2023-08-14 00:20

增至36死 夏威夷茂宜島野火齊燒 居民跳海求生

2023-08-10 08:58
來自美墨邊境的無證移民，已讓麻薩諸塞州不堪重負，州長莫拉‧希利宣布進入緊急狀態。(路透)

逾2萬無證客尋求庇護 麻州進入緊急狀態

2023-08-10 11:14

超人氣

更多 >
7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖
好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚
華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？

華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？
4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢
加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現