夏威夷災情慘 拜登照常度假、避談野火挨轟

拜登總統始終未宣布探災計畫，反一再出遊放暑假，並在被問到災情與探訪時拒絕回答而遭批。(截自Sky News影片)

夏威夷州 茂宜島(Maui)野火肆虐，受災嚴重，但拜登 總統始終未宣布探災計畫，反一再出遊放暑假，並在被問到災情與探訪時拒絕回答而遭批；白宮 發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)14日出面救火，稱總統10日已提及夏威夷野火災情，強調媒體很快會聽到總統親自出面討論野火災情。

夏威夷野火災情，目前仍有1300人失蹤，但拜登不見計畫前往探災，卻又在11日搭乘飛機前往太浩湖度假，且14日返回工作崗位時，仍拒絕回答何時計畫前去探災而遭媒體砲轟。根據白宮，拜登18日將再度前往太浩湖，並停留至24日。

影片來源：YouTube Sky News

目前都沒有任何明確消息指出，拜登是否會前往夏威夷，視察野火導致的數十億元損失，探訪因災情而流離失所的居民；且拜登在夏威夷野火災情上，至今始終保持沉默。

這次假期中，拜登先是在與友人前往海灘途中，被問及夏威夷災情死亡人數不斷上升時，表示「無可奉告」；接著在與第一夫人晨騎單車時，被問到是否會前去探災時，表示「將看情況」。

白宮發言人尚皮耶14日也因此遭媒體多次盤問，且都拒絕透露總統是否會親自探訪災區，並強調「你們會聽到總統親自針對此議題做發言」，但沒有透露具體時間。

尚皮耶還辯稱，拜登並非對災情不聞不問，她說：「別忘了，他10日在猶他州探討退伍軍人醫療法案，這個重要議題一周年紀念日上，特地花時間提及災情；所以，我相信你們很快會聽到總統發言。」她還指出，野火災情顯然是總統有在密切關注的事情。