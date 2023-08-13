未來一周將再破100℉紀錄 佛州恐創史上最熱一年

全美許多地方今夏氣溫頻創新高，預計未來一周，天氣只會更加悶熱，有些地區可能出現華氏100度以上高溫 紀錄，尤其是德州 、佛羅里達州及俄勒岡州部分地區。佛州 雖以氣候溫熱聞名，卻很少經歷如此極端、持久和潮濕的夏季，6月下旬開始的高溫天氣若再不減弱，該州將迎來紀錄中最熱的一年。

預料許多城市氣溫將一連好幾天破紀錄，包括日前已破高溫紀錄的德州休士頓(Houston)、路易斯安納州紐奧良(New Orleans)、佛羅里達州坦帕(Tampa)與傑克遜維爾(Jacksonville)。

德州奧斯汀、紐奧良及同屬路易斯安納州的巴頓魯治(Baton Rouge)等城市已創下氣溫連破100度的天數紀錄，德州十餘個地點甚至連續一個多月超過100度。

波特蘭恐飆94-105度高溫

針對西北太平洋地區，過熱警告從13日起將生效；波特蘭地區氣溫飆至94至105度的可能性很大，果真如此的話將破今年紀錄，半夜低溫也可能創最高紀錄。

科學家說，人為造成的氣候變遷導致大氣持續暖化，美國南部今夏出現的熱浪只會變得更熱、更頻繁、持續期更長，聖嬰現象(El Niño)為熱浪增添威力。

在佛州，人們特別能感受「灼熱指數值」(searing heat index values)威力。

邁阿密120多小時逾105度

根據邁阿密大學(University of Miami)海洋、大氣和地球科學學院資深研究員麥克諾迪(Brian McNoldy)， 坦帕都會區9日體感溫度高達120度，那不勒斯(Naples)熱指數連續50餘天突破100度、皆創下紀錄，邁阿密甚至120多個小時熱指數超過105度，輕而易舉打破2020年所創下的連續49小時紀錄，

連續多日高溫可能導致佛州海岸附近海面溫度飆升，就如同上個月水溫達到100度。

華盛頓郵報報導，佛州部分地區自6月23日以來，除了7月26日至28日的三天以外一直處於高溫警報狀態。數據顯示，自6月中旬以來，國家氣象局已在佛州發布49天高溫預警，其中14天為極端高溫預警。

佛州許多地方7月已歷創紀錄高溫，進入8月仍未緩和，邁阿密、坦帕、奧蘭多、戴通納海灘(Daytona Beach)和塔拉哈西(Tallahassee)都可能在8月再創紀錄。

佛州預計至少到16日，從西礁島(Key West)到傑克遜維爾(Jacksonville)每天都會出現創紀錄高點。

國家海洋暨大氣管理局(NOAA)的氣候預測中心(Climate Prediction Center)預測，未來三個月佛州氣溫都將高於平均。