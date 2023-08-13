宛如世界末日…野火吞噬拉海納 他們跳海撿回一命

茂宜島野火肆虐時，部分居民被迫跳入海中或躲在岸邊避難。(Getty Images)

夏威夷 茂宜島野火空前慘烈，不少死裡逃生的人至今仍心有餘悸，當中不少人是跳到海裡自救。

來自馬里蘭州，在島上一個海洋保護非營利組織擔任培訓經理的30歲安娜麗絲‧科克倫(Annelise Cochran)向媒體說 ，在8日席捲整個拉海納鎮(Lahaina Town)的大火來得迅速而猛烈。

她說那天一大早就已看到發生山火 的消息，到了下午4時左右，煙霧愈來愈濃，附近建築物火警警報響起，但沒有短信通知她要疏散。

令她震驚的是，一個街區外的停車場出現火焰，她連忙跑到自己的公寓拿了些必需品準備開車出城。此時附近建築物開始燃燒，道路已被廢棄的汽車擋住去路，她於是下車前往海邊。 她還找到兩個鄰居，一位是中年婦女及一位86歲長者。

與他們一樣為了躲避火焰，不少人紛紛跳進水裡逃生躲在巨大岩石處。

科克倫說看到人們抓住木塊漂到更深的水域，但這樣會有海洋水流及體溫過低的危險。

最糟糕的是岸邊汽車開始爆炸，有毒煙霧和強烈的熱流滾向水面，科克倫和鄰居女子幾近崩潰，她們互相擁抱搖晃著以保持清醒，可惜鄰居長者因吸入有毒煙霧而喪生。

第二天她們終於獲救，科克倫自言自己還活著很幸運。

與科克倫一樣，當天下午5時剛從銀行下班的54歲原住民 女子莉莎‧佛朗西斯(Lisa Francis)，開車回家時火焰撲面而至，前面是一列燒毀的汽車，她知道唯一可以去的地方就是海邊。

她說跳進水裡後抱著木板隨水漂流，幸好一名年約20餘歲的青年指示她爬到一塊岩石，但她離岩石甚遠，此時一個巨浪將她沖到岩石旁。

這塊岩石上已有不少人在此躲避，有些更是一家大小。此時灰燼與煙霧如雨黑而下，景象如世界末日。