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茂宜野火措手不及？9年前就有報告示警

記者胡玉立／綜合報導
夏威夷茂宜島野火吞噬歷史小鎮拉海納，圖為野火過後，房屋及汽車燒得只剩空架。(Getty Images)
夏威夷茂宜島野火吞噬歷史小鎮拉海納，圖為野火過後，房屋及汽車燒得只剩空架。(Getty Images)

夏威夷茂宜島拉海納(Lahaina)鎮遭野火吞噬，官方對於突發大火措手不及，連緊急警報都未響起，造成重大死傷。但早在2014年、2020年都有研究報告提出警告，指該地區面臨極高火災風險；夏威夷州電力公司多年來也一直擔心當地野火風險，持續派出無人機監測情況。報告作者之一，對這場火災未能及時防範，感到沮喪心碎。

2014年與政府機構合作的非營利組織「夏威夷野火管理組織」(HWMO)制定拉海納地區野火保護計畫。報告警告，拉海納是茂宜島最易發生火災地區之一，因為它靠近乾燥草原、地形陡峭和陣風頻繁。

報告主要作者、「夏威夷野火管理組織」執行總監皮克特(Elizabeth Pickett) 表示，2014年計畫在逾六次社區會議後制定，其中部分建議已實施，如灌木疏伐工作和對土地所有者公共教育；但其他工作如提高應急能力，卻因缺乏資金、崎嶇地形後勤障礙等原因受阻。

夏威夷大學和東西方中心2020年研究報告，也記錄夏威夷颶風過境會帶來火災危險；該報告將2018年茂宜島和歐胡島爆發的火災與颶風雷恩(Hurricane Lane)帶來的強風相關連。情況類似助長拉海納大火的颶風。

前公用事業專員波特(Jennifer Potter)表示，2019年她就聽到社區成員日益擔憂茂宜島火災活動。同年，夏威夷電力公司表示將以無人機巡視西茂宜島在內的地區，以確定易生野火的公用設施線路。夏威夷電力公司2022年曾向公用事業委員會提出申請，要求協助加強全州電網所需資金1億8970萬元，其中包括野火預防措施在內，該請求仍在處理中。

夏威夷州長葛林(Josh Green)10日被問到為何該州未做好更多防範時表示，「我們以前從未經歷過像這樣影響城市的野火。」

夏威夷州 茂宜島 颶風

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