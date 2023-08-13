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茂宜野火狂燒五天 至少奪89命 拉海納「滅鎮」

編譯俞仲慈／綜合12日電
夏威夷茂宜島野火吞噬歷史小鎮拉海納，入夜後還可見餘燼上冒出白煙。(Getty Images)
夏威夷茂宜島野火吞噬歷史小鎮拉海納，入夜後還可見餘燼上冒出白煙。(Getty Images)

據美聯社報導，夏威夷茂宜島(Maui)的奪命野火已經延燒五天，死亡人數在12日已增至89人，超過2018年造成85人死亡的加州「坎普山火」(Camp Fire)，成為美國逾百年來最致命野火。

8日下午，野火一發不可收拾，退休消防隊長博嘉(Geoff Bogar)被迫開車駛離災區，不料途中引擎故障，博嘉緊急破窗下車並趴在地面爬行，所幸及時被巡邏警察發現，但是相識35年的老友特雷霍斯(Franklin Trejos)卻沒那麼幸運，隔天博嘉返家後，發現68歲老友和3歲金毛獵犬不幸被燒死在汽車後座，博嘉不捨地表示：「上帝帶走一個非常好的人。」

定居瓦胡島的懷蘭德(Bill Wyland)在拉海納鎮(Lahaina Town)經營畫廊，8日當天，眼看野火在時速70哩的強風助長下，緊急騎著哈雷機車逃離火場，事後他心有餘悸表示：「這是電影暮光之城(Twilight Zone)之類的驚悚恐怖片中才會看到的景象。」

夏威夷茂宜島野火吞噬歷史小鎮拉海納，現場殘垣斷壁，慘不忍睹。(Getty Ima...
夏威夷茂宜島野火吞噬歷史小鎮拉海納，現場殘垣斷壁，慘不忍睹。(Getty Images)

事隔兩天，懷蘭德重返拉海納鎮，眼前景象令他不敢置信，他表示：「眼前所有汽車都被燒毀，真的令人震驚，而且一切都被夷為平地。」據了解，懷蘭德的畫廊和30位藝術家的作品也全數被野火吞噬。

茂宜郡官員12日公布當局統計資料，有多達4500名災民急需安置，當局打算先將部分災民和救難人員安置在有200間客房的喜來登飯店(Sheraton Hotel)。

另外民航巡邏隊(CAP)在災區上空偵查，發現約有1692棟建築物被燒毀，而且幾乎全是住宅；另外透過聲納系統搜尋，也確認有九艘船沉沒在拉海納港。

茂宜島野火是夏威夷自從1959年成為聯邦第50州以來，傷亡最慘重的自然災害，超過1960年61人死亡的海嘯。目前災區仍有30座手機基地台故障，加上該島西側停電將持續數周之久，增加救援難度，州長葛林(Josh Green)警告，死亡人數可能持續增加。

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