糖尿病用藥變減肥界新寵 Wegovy一藥難求

減肥藥Wegovy因供不應求，現在已很難買到。(美聯社)

丹麥藥廠諾和諾德(Novo Nordisk)表示，因為需求量超過產能，所以減肥藥如Wegovy等今年還是很難買到。

華爾街日報(WSJ)報導，較低劑量的Wegovy本意是讓新病患開始使用這種減肥針，諾和諾德表示，一些工廠為遵循美國劑量限制，勢必造成一些產品及地帶，定期供貨的限制持續下去，故該公司將繼續削減較低劑量Wegovy可取得的管道。

諾和諾德5月起開始定量配銷，藉此維持供貨給現有客戶；那些客戶使用較高劑量的針劑，以減肥並維持瘦身。諾和諾德之前表示，減少起始針劑的供貨將延續到9月，但10日表示，估計9月之後還要持續管理低劑量的起始針劑。

Wegovy以及原本用來治療糖尿病 的胰妥讚(Ozempic)都可用在減肥，受歡迎度暴增，讓諾和諾德的產能吃緊；Wegovy第二季銷量成長537%，相當11億元。

諾和諾德本周表示，實驗指出Wegovy不僅能幫人們減肥，還可以減低心臟病 、中風 、心血管發病致死的風險達20%，當天股價便大漲17%。因為Wegovy熱賣，讓諾和諾德搖身一變，成為歐洲市值第二高的公司，僅次於奢侈品牌巨擘路易威登(LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton)。

諾和諾德北美營運副董蘭加(Doug Langa)與市場分析師視訊開會表示，公司持續見到Wegovy需求量吃不消，雖說供貨產能逐步擴張，但較低劑量的針劑仍將控管，以確保持續照料現有客戶。

諾和諾德的競爭對手禮來(Eli Lilly)藥廠也碰到其減肥藥Mounjaro無法滿足客戶訂單的問題；Mounjaro經批准用在治療糖尿病，但也用在減肥。禮來正尋求官方批准，促銷Mounjaro給沒有糖尿病的人用來管理體重。

諾和諾德與禮來都斥資數十億元，增加新的生產線、僱用承包廠商、蓋新工廠，以增加供貨量。禮來在美國以外的地方，還用不同包裝如小瓶裝，以便更快滿足需求量；在美國只能用注射筆包裝。

只是全球受苦於糖尿病、肥胖症的人口不僅多而且還在増加，供貨吃緊只怕還要持續一段時間。