最新研究：長期服用胃酸逆流藥物 推升失智風險

數以百萬計美國民眾每天服用氫離子幫浦阻斷劑(PPIs)藥物，用來治療胃灼熱(heartburn)與胃酸逆流。然而，最近幾年裡，這些成藥被發現可能導致腎衰退、中風 、早死等風險增加，最新研究則指出，連續數年服用藥物還可能導致失智 症風險提高。

「神經學」(Neurology)期刊最新發表的一項研究指出，45歲以上民眾服用氫離子幫浦阻斷劑超過四年以上，出現失智症的風險比從來不曾使用這款藥物的民眾多出33%。

氫離子幫浦阻斷劑是市面上可以方便購買的成藥，透過鎖定胃中酵素減少胃酸分泌，經常用來治療胃酸逆流與胃食道逆流疾病(gastroesophageal reflux disease，GERD)。患者因為胃酸從胃部嚴重逆流到食道，造成身體不適。

專家說，偶爾在吃完烤肉大餐之後服用氫離子幫浦阻斷劑的民眾，並不需要擔心。

美國神經醫學 會(AAN)會員、明尼蘇達大學公衛學院神經科專家萊克希米納拉亞(Kamakshi Lakshminarayan)對有線電視新聞網(CNN)指出，這份研究並沒有證明胃酸逆流藥物導致失智症，只顯示兩者之間有關聯。

萊克希米納拉亞表示，我們的研究發現還需要更多大規模研究的確認，進一步了解氫離子幫浦阻斷劑長期服用以及失智症風險提高的可能關聯。

在這項研究中，萊克希米納拉亞與團隊針對5712人參加的研究進行分析，民眾年齡在45歲至64歲之間，研究開始時並沒有失智症。研究開始時，有1500人使用氫離子幫浦阻斷劑，約占26%。

根據年齡、性別、種族以及健康疾病進行調整後，研究人員發現有497人長達四年半服用氫離子幫浦阻斷劑的民眾當中，其中有58人後來出現失智症。

沒有使用氫離子幫浦阻斷劑的4222人裡，則有415人出現失智症。