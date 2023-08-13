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阿茲海默新藥Leqembi 部分私人保險不給付

記者顏伶如／綜合報導
阿茲海默症新藥LeqembiI因為價格高昂，部分健保公司拒絕為某些投保者支付。(路透)
阿茲海默症新藥LeqembiI因為價格高昂，部分健保公司拒絕為某些投保者支付。(路透)

某些私人保險公司不願為患者給付率先獲准上市的阿茲海默症新藥，原因在於新藥雖然是實驗藥物，但一年用藥價格高達2萬6000元。

美聯社報導，承保範圍包括北卡羅來納州、賓州、紐約州及其他州的業者表示，不管是個人投保或透過雇主保險，對抗初期阿茲海默症的新藥Leqembi都不在給付之列。

相較之下，俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險(Medicare)則為絕大多數病患提供Leqembi給付。Leqembi上個月獲得主管機關全面核准後，服務對象為65歲以上民眾的紅藍卡，很快就宣布將為新藥提供給付，持續追蹤Leqembi的安全與藥效。

Leqembi是第一款證實能有效減緩阿茲海默症認知衰退的新藥，但只有輕微效果。Leqembi是注射藥物，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)核准可以用在中度失智症患者以及阿茲海默症初期症狀患者身上。

大規模研究結果顯示，使用Leqembi與安慰劑的兩組患者對照時，減緩記憶思考能力衰退的效果，前者改善程度約有五個月。某些阿茲海默症的專家說，Leqembi減緩記憶衰退的療效非常細微，患者與家屬可能都沒有查覺。

阿茲海默症主要發生於老年人身上，Leqembi製造商日本衛采藥廠(Eisai)指出，使用Leqembi的患者當中，約有76%將透過紅藍卡獲得給付。Leqembi是衛采與百健藥廠(Biogen)合作開發。

然而，65歲以下民眾也可能出現阿茲海默症，有些患者年齡只有30多歲，這些年輕民眾通常都只有私人健保。

拒絕為Leqembi提供給付的保險業者包括在紐約州、賓州、德拉瓦州、西維吉尼亞州推出藍十字藍盾保險(BCBS)的Highmark保險公司、北卡羅來納州藍十字藍盾保險、賓州地區的獨立藍十字保險(Independence BC)。

Highmark與北卡羅來納州藍十字藍盾保險說，正在觀察新藥狀況，未來可能檢討給付決定。

聯邦醫療保險 阿茲海默症 北卡羅來納州

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