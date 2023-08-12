向媒體透露敏感信息 FTX創始人撤保、上銬、入獄

被控欺騙客戶與投資人的加密貨幣平台FTX前執行長班克曼-佛里特，因試圖影響對他不利的證人，法官11日裁定撤銷保釋，隨即入獄候審。(路透)

據美聯社報導，FTX創始人班克曼-佛瑞德(Sam Bankman-Fried)因為向紐約時報 (New York Times)披露敏感訊息，以及其他違反假釋禁令行為，被法官卡普蘭(Lewis A. Kaplan)認定試圖影響證人出庭作證，於11日裁定撤銷保釋，並勒令戴上手銬，押進布魯克林的大都會 拘留中心(Metropolitan Detention Center)。

根據報導，班克曼-佛瑞德於去年12月被捕，後來以2億5000萬元鉅額保釋金交保，改為在加州 帕拉奧圖市(Palo Alto)父母家中居家監禁，卻違反保釋期間使用網路和電話的禁令。

加密貨幣平台FTX前執行長班克曼-佛里特。(路透)

法官指出，今年1月間，班克曼-佛瑞德透過加密通訊聯繫FTX總法律顧問，並表示：「真的很想重新聯繫，看看是否有辦法讓我們建立建設性關係，在問題出現時，相互提供支援，或至少彼此關照一下。」因此2月份聽證會上，法官即強調這份通訊內容：「他在保釋期間，可能犯下或試圖犯下聯邦重罪。」

而且最近班克曼-佛瑞德向紐約時報披露前女友、也是加密貨幣交易對沖基金Alameda Research前執行長卡洛琳·艾莉森(Caroline Ellison)的私人文稿，檢察官強調，被告試圖透過曝光前女友工作以及雙方私人感情，汙衊對方聲譽，進而影響後者在10月份可能被傳喚出庭作證的意願，因此兩周前檢方即請求法官將班克曼-佛瑞德關押入獄。

根據報導，艾莉森去年12月對於其犯下的刑事指控，已經認罪，由於可能被判處110年有期徒刑，因此同意出庭作證指控班克曼-佛瑞德，作為交換減刑的條件。

有鑒於此，卡普蘭法官相信班克曼-佛瑞德試圖影響證人「以及其他我們還不知道名字的人士」，讓他們「退縮，讓他們避免和司法部門配合」。

班克曼-佛瑞德辯護律師科恩(Mark Cohen)辦稱，其當事人動機無辜，不應為試圖保護個人聲譽免受負面新聞報導的影響而被羈押，請求法官暫緩執行，遭到法官當庭駁回後，又提出上訴。