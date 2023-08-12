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亞裔家庭慘遭滅門 芝加哥安靜小鎮4死1重傷

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝城西北郊水晶湖市9日清晨發生4死1重傷的亞裔家庭暴力案。(美聯社)
芝城西北郊水晶湖市9日清晨發生4死1重傷的亞裔家庭暴力案。(美聯社)

芝加哥郊區水晶湖市(Chrystal Lake)9日發生一起四死一傷的亞裔家庭暴力槍擊案，麥克亨利郡法醫(McHenry County Coroner)瑞恩(Michael Rein)10日公布死者名單，包括宋金恩(Jean Song，以下均為譯音，44歲)、宋蘿拉(Lauren Smith-Song，32歲)、宋章(Chang Song，73歲)、宋允娜(Yuna Song，49歲)，警方表示，唯一的男性死者宋金恩在射殺其他家庭成員後開槍自盡。

水晶湖位於芝加哥市中心西北約40哩處。麥克亨利郡警長辦公室指出，案發當天清晨，警方接獲有一名女性撥打911電話報案，稱「有人殺了親屬」。目前全案仍在調查。四名死者之外，第五名女性親屬就是報案者，她隨後被趕到現場的警察送往醫院，目前仍在醫院救治、傷勢嚴重。

警方說，9日凌晨4時左右，警察接獲報案後，立刻趕到位於野梅路(Wild Plum Rd.)草原脊(Prairie Ridge)社區的宋家。警長辦公室表示，到達現場後，找到三名死亡的成年女性，另有一名男性及一名女性重傷，其中男性傷者據信為襲擊者。

該名受傷男性送到醫院後不久即已死亡。警長辦公室表示，這是一宗獨立案件，不會對公眾構成安全威脅。

根據麥克亨利郡財政辦公室官網，發生命案的住屋，從2013年至今都登記在宋金恩與宋允娜名下。

鄰居們表示，命案發生時，他們沒有聽到任何動靜，但隔天早上醒來，發現屋外有大批警察聚集。從2013年以來一直住在該小區的卡爾德隆(Peggy Caldrone)說，案發當天她的窗戶一直開著，但並沒有聽到任何異聲，早上6時30分醒來後，看到戶外停了很多警車與媒體轉播車。

她說，非常驚訝在這個安靜的小區會發生這麼可怕的事情。

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