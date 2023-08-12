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學生常態性缺課疫後激增 拉丁裔、非裔、低收入戶最多

記者張聲肇／綜合報導
疫情後的學校環境丕變，學童缺課情況大增，圖為亞利桑納州小學生回到學校上課。(美聯社)
疫情後的學校環境丕變，學童缺課情況大增，圖為亞利桑納州小學生回到學校上課。(美聯社)

美聯社11日公布的調查顯示，新冠疫情解除後，各級學校學生缺課時間大幅上升，2021至22學年缺課至少10%的學生多達四分之一，遠高於疫情前僅一成五的比率。

有七州的學生，2021至22學年經常缺課的學生人數，比2018至2019學年多了一倍。每一個州缺課問題都呈現惡化，且經常缺課的學生人數，不一定與該州染疫人數成正比。阿拉斯加州缺勤率最高，48.6%的學生大量缺課；該州原住民學生的比例較高，達56.5%。

麻州春田市居民內格榮(Rousmery Negrón)和她11歲的兒子發現，家長不能隨便進入校園，處罰比以前更嚴厲，每個人都變得更不能容忍，更容易生氣。兒子告訴她，有個老師背後笑他學習能力低落，還用髒話罵他。他當然就不想上學了，當媽的也覺得，學校對兒子不再是安全的地方。

史丹佛大學教育學教授湯瑪斯‧狄(Thomas Dee)和美聯社合作編纂的紀錄顯示，全國經常缺課的學生，比過去多了大約650萬人。這是全美40州加上華府最詳實的資料。狄說，最常缺課的是拉丁裔、非裔和低收入家庭子弟。

此處所指的缺課，是學校關閉或被疫情中斷之外的上課缺席，學校好不容易要替學生補課，卻因為種種「氣氛」因素造成學生缺課，社會付出的成本不可謂不大。

學生不上學，錯過的不只是課業，也錯過了學校午餐、輔導和社交，缺課成習，只要每年比別人少上學18天以上，就可能讀寫能力不足，最後導致退學。

非營利組織「上學有用」(Attendance Works)專門研究慣性缺課的問題，負責人海蒂‧張(Hedy Chang)說，不參與學校活動的長期效應非常嚴重，新冠疫情絕對是造成問題更嚴重，使更多學生不上學的原因。

缺課的原因很多，舉凡家裡貧窮、住處不穩定、生病、交通、教職員不足、焦慮、憂鬱、被霸凌，或覺得自己不受歡迎，都可能是學生不上學的原因。

線上教學的後遺症也是另一原因：學生和學校的關係變淡，在家上課久了，家長和學生都認為，沒什麼必要一定要到學校去。

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