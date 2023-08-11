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稱中國經濟恐成「定時炸彈」 拜登：壞人出狀況就會做壞事

記者張文馨／華盛頓報導
拜登總統10日在鹽湖城表示，北京恐成為威脅全球的「定時炸彈」，指中國失業率居高不下「當壞人出狀況就會做壞事」。（Getty Images）
拜登總統10日在鹽湖城表示，北京恐成為威脅全球的「定時炸彈」，指中國失業率居高不下「當壞人出狀況就會做壞事」。（Getty Images）

拜登總統10日在猶他州鹽湖城(Salt Lake City)的一場競選活動中表示，中國經濟面臨瓶頸，會讓北京成為威脅全球的「定時炸彈」；他說「當壞人出狀況就會做壞事」；他表示，美國仍希望與北京維持理性關係，他無意傷害中方但會密切關注。

當美國面臨通膨問題時，中國則面臨經濟發展疲軟和勞動力老化問題；彭博資訊報導，拜登憂心中國這個全球第二大經濟體將成為威脅全球的「定時炸彈」。

拜登說，中國失業率居高不下，陷入麻煩，「這樣不妙，因為當壞人出狀況時就會做壞事。」

拜登6月在另一場競選活動稱中國國家主席習近平是「獨裁者」，中方隨後抨擊拜登言語挑釁。

美國政府9日禁止美國投資中國的量子、半導體和部分人工智慧(AI)領域，以確保解放軍不會透過美國科技和資本推動軍事現代化，並威脅美國國安；拜登10日以定時炸彈形容中國，預料將再次引發北京反彈。

拜登說，他尋求理性的美中關係，無意傷害中國，但會密切關注中方行動。

此外，國家情報總監辦公室10日公布國家情報戰略，定義未來四年的戰略方向；其中，中俄持續是美國最重要的戰略競爭對手，中國是唯一既有意願且有能力重塑國際秩序的國家；俄羅斯固然威脅歐洲與歐亞大陸的安全秩序，但俄國缺乏中方擁有的跨領域能力。

此外，報告談到供應鏈斷鏈、傳染病肆虐、氣候變遷、金融危機和毒品販運等跨境問題，與各國的政治、經濟和安全挑戰相互作用而惡化，例如，糧食與能源的短缺造成難民問題，引發內戰與衝突，皆讓全球面臨更加頻繁和嚴重的挑戰。

有線電視新聞網(CNN)分析，最新戰略凸顯美國情報界正在擴張其職權範圍，由過去聚焦恐怖主義等傳統威脅，轉向更系統化的挑戰。

國家情報戰略提到，美國除了要強化與盟友夥伴的協調外，也要建立與非國家行為者的夥伴關係，來應對網路攻擊、氣候變遷、傳染病和外國惡意影響力等挑戰。

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