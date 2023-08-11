去年全美近5萬人自殺創新高 65歲以上增加最多

CDC10日發布報告，2022年共4萬9449名國人死於自殺，其中65歲以上年齡層的自殺人數增加最多。（Getty Images）

根據聯邦疾病防治中心(CDC )10日發布的最新報告，2022年共4萬9449名國人死於自殺，比2021年(4萬8183人)增加2.6%，是有史以來的最高紀錄。

65歲以上年齡層的自殺人數增加最多，比2021年多出8.1%，45至64歲增長人數第二多，比2021年多出6.6%，25至44歲增加0.7%。

研究還發現除了美洲原住民 及阿拉斯加原住民之外，兩性及大部分種族與族裔的總體自殺人數均增加，男性增加2.3%，女性增加2.8%。

夏威夷及其他太平洋島嶼原住民的增加幅度最大，2022年增長15.9%；多種族美國人增加21%，增幅第二大。

然而另一個值得注意的數據是，兒童、青少年及18至34歲成年人的自殺人數減少8.4%。

CDC表示，自殺人數自2006年以來幾乎每年都在增加，2019、2020年例外，需要採取立即行動應對這一危機。

CDC敦促需要幫助的人聯繫988自殺防治熱線(988 Suicide & Crisis)尋求幫助，以及協助保護有自殺風險的人群，包括詢問是否需要協助，在一旁陪伴，協助獲取資源與跟進後續行動。

衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)在聲明中表示：「九成美國人認為美國正面臨心理健康 危機，CDC報告的新自殺死亡數據闡明了原因。因自殺而失去生命的人太多了，然而仍有太多人認為尋求幫助是軟弱的表現。」

貝西拉表示拜登政府正在進行前所未有的投資，作為「團結議題」(unity agenda)的一環，改變心理健康被理解、接觸與治療的方式，「我們必須持續消除心理健康汙名化，讓所有美國人民都能取得相關照護。」

CDC也強調旗下的「全面自殺防治計畫」(Comprehensive Suicide Prevention Program)，該計畫專注於自殺防治，尤其是大幅受自殺影響的人口。