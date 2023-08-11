洛城亞裔生無端被群毆 臉重傷募醫費

加州亞裔大學生Brandon被一群人無端暴打，臉部嚴重受傷。（圖取自Gofundme網頁）

南加州亞裔 大學生Brandon於8月初的一個夜晚在洛杉磯 市中心獨行時，被一群人無端暴打，臉部受傷嚴重。

根據Gofundme，亞裔大學生Brandon於8月初參加在洛杉磯紀念體育館(Los Angeles Memorial Coliseum)舉行的Hard Summer音樂節。當晚Brandon獨自走向附近的停車場時，突遭一群人襲擊暴打。他只記得當時被這群人按在地上拳打腳踢，他的臉部被打得流血後，這群人揚長而去。他在一名好心路人的幫助下報警，警方隨後送他就醫。他說，「我只記得在路上走著、躺在地上、接著救護車來了。」

Brandon臉部受重傷，包括臉部鼻子撕裂，臉部肌肉挫傷，牙齒被打斷。醫生描述他的頭部，「就像被按在地上揉搓的起司。」

該Gofundme的募款網頁是Brandon的表哥Christopher Nguyen發起的。Nguyen說，當晚10時許，Brandon被送進急診室。因為急診室人員爆滿，禁止親友探望，Brandon在急診室獨自等待數小時；第二天上午7時，家人進入探望後，他即被送去做臉部手術。

Christopher Nguyen發起募捐，目標是3000元，該資金是為了支付Brandon治療臉部撕裂傷，還不包括醫院其他費用以及看牙醫的費用。

Christopher Nguyen說，尚不清楚Brandon被襲擊的原因，他們不願想像這是針對Brandon的仇恨犯罪。Brandon是富樂頓州大（Cal State Fullerton）護士專業的學生，一周後開學，再讀一年即可畢業。