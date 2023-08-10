逾2萬無證客尋求庇護 麻州進入緊急狀態

來自美墨邊境的無證移民，已讓麻薩諸塞州不堪重負，州長莫拉‧希利宣布進入緊急狀態。(路透)

由於麻薩諸塞州房價持續上升，尋求庇護的無證移民不斷湧入，當地住房已經供不應求，麻州 州長莫拉‧希利(Maura Healey)宣布進入緊急狀態。

目前麻州有將近5600個移民家庭 住在避難所內，總人數超過2萬人，其中包括嬰兒、幼兒和孕婦。希利表示，比起一年前約3100個移民家庭，增加了約80%，而在過去的48小時內，有50個移民家庭搭乘飛機抵達麻州尋求庇護，遠超過麻州在緊急援助計畫中可提供的服務人數。

麻薩諸塞州由於尋求庇護的無證移民不斷湧入，遠超麻州在緊急援助計畫中可提供的服務人數，當地住房也供不應求，州長莫拉‧希利(前左)宣布進入緊急狀態。(美聯社)

希利8日呼籲聯邦政府提供財政援助，並加速工作簽證 申請流程，讓新抵達的移民能夠更快地找到工作；她表示，目前要獲得工作簽證可能需要數周、數月甚至一年以上的時間。

移民家庭服務研究所的執行主任加博(Geralde Gabeau)表示，他接觸不少從海地來的移民，都已準備好工作，為這個國家作貢獻。

麻州也啟動了移民救濟基金，籌集資金幫助支付移民的食品、衣服、尿布和交通，及健康檢查、翻譯服務、法律援助和英語課程。

麻州市政協會的執行主任貝克威斯(Geoff Beckwith)表示，該州80多個城鎮已明顯感受到新移民的影響，希望州和聯邦政府幫助這些家庭提供所需的援助。

紐約市市長亞當斯(Eric Adams)宣布，將在伊斯特河(East River)的島上安置多達2000名移民，該地去年曾設立過一個移民中心，但幾周後就被撤除了。

一些由共和黨領導的州，包括德州和佛羅里達州，已經將移民送往由民主黨領導的州和城市，包括加州、麻州、紐約和芝加哥。佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)去年就將49名委內瑞拉移民送往麻州的豪華海港度假區瑪莎葡萄園(Martha's Vineyard)。