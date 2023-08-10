德桑提斯下令飛行監控無證客 執法機關成競選工具？

正在角逐共和黨總統提名的佛州州長德桑提斯，要求執法人員使用單引擎塞斯納飛機執行任務，飛到離岸遠逹20至30哩處搜尋無證移民船隻。圖為佛州海岸發現用於搭載無證移民的小船。(美聯社)

佛州 州長德桑提斯 把反對無證移民 作為競逐共和黨總統提名議程之一，但也將佛州的執法機關成為他的競選活動工具，他下令佛羅里達州執法部(FDLE)人員駕駛飛機在佛羅里達礁島群(Florida Keys)一帶上空監視，被國家廣播公司新聞網(NBC)踢爆違反州政策及安全飛行。

今年1月6日，德桑提斯簽署行政命令，啟動佛州國民警衛隊及FDLE執法人員，執行一個名為「Key West」的反無證移民任務，分析指這是為了爭取黨內的總統候選人提名。

簽署命令後，德桑提斯任命FDLE專員格拉斯(Mark Glass)非正式放棄一貫的政策，讓執法人員使用不太適合水上監視的單引擎塞斯納(Cessna)飛機執行任務。

根據FDLE的內部電郵，格拉斯更下令這些飛機，飛到離岸遠逹20至30哩的地方搜尋無證移民船隻。

但5名獨立航空專家指出，由於監視任務必須在1000英尺之內的低空執行，這使飛機很容易在水上滑行，從而危及FDLE執法人員的生命。

加州運輸機師兼飛行教練埃文斯 (David Evans) 指出，這些飛機接觸水面時會翻轉，機上人員很難即時離開飛機，或是穿上救生衣進入救生筏。

航空安全公司 Safety Operating Systems 總裁兼首席執行官、資深大型航空公司飛行員考克斯 (John Cox) 表示，對於飛行員來說，這是不可接受的風險水平，如果遇到單引擎出現故障，就有百分百的機會掉進水裡。

另外三位飛安專家也指出，在離岸30哩的地方，1000之內的高空駕駛單引擎飛機，一定是瘋了。

其實一些 FDLE執法人員也表達了擔憂。

FDLE發言人回應NBC新聞時說，FDLE領導層已對飛行任務作出改革，以提高安全性和效率，包括飛行人員的擔憂。

除了反無證移民外，FDLE在德桑提斯的競選議程的作用愈來愈大，包括協助他成立選舉調查辦公室，在競逐提名到全國各地時，為他提供安全保護，也因而受到關注及惹議。