我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

讀這9所公立大學 畢業薪水不輸常春藤

金山回去辦公人流增3成 公交車延長線助通勤

德桑提斯下令飛行監控無證客 執法機關成競選工具？

編譯盧炯燊／綜合9日電
正在角逐共和黨總統提名的佛州州長德桑提斯，要求執法人員使用單引擎塞斯納飛機執行任務，飛到離岸遠逹20至30哩處搜尋無證移民船隻。圖為佛州海岸發現用於搭載無證移民的小船。(美聯社)
正在角逐共和黨總統提名的佛州州長德桑提斯，要求執法人員使用單引擎塞斯納飛機執行任務，飛到離岸遠逹20至30哩處搜尋無證移民船隻。圖為佛州海岸發現用於搭載無證移民的小船。(美聯社)

佛州州長德桑提斯把反對無證移民作為競逐共和黨總統提名議程之一，但也將佛州的執法機關成為他的競選活動工具，他下令佛羅里達州執法部(FDLE)人員駕駛飛機在佛羅里達礁島群(Florida Keys)一帶上空監視，被國家廣播公司新聞網(NBC)踢爆違反州政策及安全飛行。

今年1月6日，德桑提斯簽署行政命令，啟動佛州國民警衛隊及FDLE執法人員，執行一個名為「Key West」的反無證移民任務，分析指這是為了爭取黨內的總統候選人提名。

簽署命令後，德桑提斯任命FDLE專員格拉斯(Mark Glass)非正式放棄一貫的政策，讓執法人員使用不太適合水上監視的單引擎塞斯納(Cessna)飛機執行任務。

根據FDLE的內部電郵，格拉斯更下令這些飛機，飛到離岸遠逹20至30哩的地方搜尋無證移民船隻。

但5名獨立航空專家指出，由於監視任務必須在1000英尺之內的低空執行，這使飛機很容易在水上滑行，從而危及FDLE執法人員的生命。

加州運輸機師兼飛行教練埃文斯 (David Evans) 指出，這些飛機接觸水面時會翻轉，機上人員很難即時離開飛機，或是穿上救生衣進入救生筏。

航空安全公司 Safety Operating Systems 總裁兼首席執行官、資深大型航空公司飛行員考克斯 (John Cox) 表示，對於飛行員來說，這是不可接受的風險水平，如果遇到單引擎出現故障，就有百分百的機會掉進水裡。

另外三位飛安專家也指出，在離岸30哩的地方，1000之內的高空駕駛單引擎飛機，一定是瘋了。

其實一些 FDLE執法人員也表達了擔憂。

FDLE發言人回應NBC新聞時說，FDLE領導層已對飛行任務作出改革，以提高安全性和效率，包括飛行人員的擔憂。

除了反無證移民外，FDLE在德桑提斯的競選議程的作用愈來愈大，包括協助他成立選舉調查辦公室，在競逐提名到全國各地時，為他提供安全保護，也因而受到關注及惹議。

移民 德桑提斯 佛州

上一則

夏威夷茂宜島野火肆虐 民眾跳海求生 4000觀光客受困

下一則

無證客成紐約市財政重擔… 亞當斯：養3年得花120億

延伸閱讀

執法機關成競選工具？德桑提斯飛行監控無證客惹議

執法機關成競選工具？德桑提斯飛行監控無證客惹議
紐約市無證客破10萬 亞當斯：養3年得花120億

紐約市無證客破10萬 亞當斯：養3年得花120億
兆彩史上最高獎金 15.8億頭彩 佛州1注獨得

兆彩史上最高獎金 15.8億頭彩 佛州1注獨得
屏東推墾丁空中觀光 新型9人座飛機下月首航

屏東推墾丁空中觀光 新型9人座飛機下月首航

熱門新聞

卡斯楚4月時被一名男子提告，指他偷走自己的彩券；加州彩票局官員後堅持審查程序完備，認定卡斯楚是合法贏家。(擷自YouTube@The Hollywood Fix影片)

加州男中勁球20億元頭獎 買豪宅、開豪車 官司卻找上門

2023-08-06 05:54
(美聯社)

網紅送贈品 曼哈頓騷亂失控 攻擊警察破壞車 數千人擠爆聯合廣場

2023-08-04 21:24
26歲的美國海軍軍官趙文衡(左)和22歲的海軍水兵魏金超(右)，因涉嫌向中國傳輸敏感軍事信息，分別在加州南部和中部地區的兩起不同案件中被捕。(截圖自NBC News電視畫面)

涉洩密華裔水兵 申請公民時被策反…中情報官員還祝賀他入籍

2023-08-05 12:08
圖為傳統風味的舊金山華埠天后廟街(Waverly Place)，日前舉辦美食活動。(美聯社)

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

2023-08-02 15:17
圖為阿拉斯加阿留申群島。(美聯社)

WSJ獨家：中俄艦隊駛近美領土 規模、距離史上首見

2023-08-06 16:24
示意圖。(Photo by Shane on Unsplash)

「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元

2023-08-08 05:49

超人氣

更多 >
14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」

14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」
淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」

淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」
不願踏出舒適圈4星座：天秤胸無大志、這個星座害怕未知不敢突破

不願踏出舒適圈4星座：天秤胸無大志、這個星座害怕未知不敢突破
紐約地鐵無端攻擊華裔 警：1少女自首

紐約地鐵無端攻擊華裔 警：1少女自首
洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品

洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品