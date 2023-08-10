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挺墮胎權勝利 俄州公投反對提高修憲門檻

編譯陳韻涵、記者顏伶如／綜合報導
俄州州民8日公投結果，反對提高修改州憲門檻一派獲勝後，歡呼道喜。(美聯社)
俄州州民8日公投結果，反對提高修改州憲門檻一派獲勝後，歡呼道喜。(美聯社)

俄亥俄州選民8日公投，是否提高州憲法修改門檻，結果此案以13個百分點的差距宣告失敗，多數選民不贊成提高修改州憲的門檻；支持人工流產權的人士認為，這對試圖阻止共和黨控制的州議會收緊墮胎措施而言，堪稱一大勝利；紐約時報也指出，從公投結果可以看出，墮胎議題影響力相當龐大，可能改變選舉結果，保障墮胎權更成了民主黨的催票新利器。

開票結果顯示，這項提案有56.5%的選民投下反對票，只有43.5%的選民表示支持提高修改州憲門檻。

人工流產議題讓原先平靜的夏天競選淡季變成萬眾矚目的焦點，投票率創新高，共有280萬選民響應，總投票人數遠超過俄亥俄州2022年5月初選的166萬人，當時票選州長和15個州議會席次。

俄州州民8日公投結果，反對提高修改州憲門檻一派獲勝後，相擁道賀。(美聯社)
俄州州民8日公投結果，反對提高修改州憲門檻一派獲勝後，相擁道賀。(美聯社)

這場投票被視為對共和黨在全國範圍，試圖限制選民利用公投影響提案的重大考驗，也是明年選舉的風向球。

俄亥俄州議會此次提案的核心在於，倡議州憲法修正案必須贏得60%選民支持，大幅高於目前的簡單多數要求。

共和黨起初認為，這樣能預防富裕特殊利益團體「挾持」修憲過程以圖謀己利。

聯邦最高法院2022年6月24日推翻1973年保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)之後，俄亥俄州議會通過全國最嚴格的墮胎限令，州法院尚未裁決相關限制的合憲性，但該法已帶動草根運動，盼於11月投票時，就人工流產權提出修憲。

而今修憲門檻提高到60%，讓修憲提案的命運叵測；兩項民調顯示，分別有58%和59%的受訪者支持以憲法保障墮胎權。

政治數據網站Ballotpedia顯示，俄亥俄州選民有權提議和投票表決提案以來的111年裡，僅約33%的憲法修正案跨越60%門檻。

8日公投中的其他條款旨在提高修憲提成立的障礙，其中一項要求修憲提案人要在俄亥俄州共88個郡取得最低簽名連署門檻，而非目前的44個郡，另一項條款則是簽名遭州官員拒絕後，取消提案者更正簽名錯誤的能力。

這場投票在約50萬份已驗證的請願簽名交給議會後數周進行，宛如11月選舉的代理戰場。

Ballotpedia上周預估，這場投票至少有3250萬元經費投入宣傳等各項活動，支持與反對方勢均力敵，80%的資金來自外州金主，包括全國最大自營航運公司之一Uline共同創辦人伍萊茵(Richard Uihlein)個人的400萬元捐款。

俄亥俄州 投票 墮胎

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