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「我清了M24步槍上灰塵」猶他男發文要「殺死拜登」遭FBI擊斃

記者胡玉立／綜合報導
猶他州男子羅伯遜9日被聯調局探員擊斃，此人被指意圖對即將到訪猶州的拜登總統不利。(取自臉書)
猶他州男子羅伯遜9日被聯調局探員擊斃，此人被指意圖對即將到訪猶州的拜登總統不利。(取自臉書)

就在拜登總統9日造訪猶他州鹽湖城發表演講之前，聯邦調查局(FBI)於9日清晨，突襲猶他州男子羅伯遜(Craig Robertson)住處，最後將他擊斃；了解此案的官員向美國廣播公司新聞網(ABC News)透露，這次突襲行動涉及該男子持續發表威脅拜登及其他官員性命的網路貼文，FBI和特勤局調查數月後認為，威脅是「可信的」。

官員表示，FBI相關調查於4月開始，6月通知美國特勤局。75歲的嫌疑人羅伯遜自稱MAGA TRUMPER，除了在社群媒體上發布威脅性貼文，威脅要殺死拜登、副總統賀錦麗及數位參與起訴前總統川普的官員，還在網上暗示他計畫採取實際行動。

多個消息來源和ABC取得的聯邦訴狀顯示，羅伯遜面臨三項罪名：跨州威脅、威脅總統及透過威脅影響、阻礙和報復聯邦執法人員。

聯邦法律文件內容展示猶他州男子羅伯遜在社貼文，意圖對即將到訪的拜登總統不利，內容...
聯邦法律文件內容展示猶他州男子羅伯遜在社貼文，意圖對即將到訪的拜登總統不利，內容充滿仇恨。(美聯社)

鹽湖城(Salt Lake City)FBI表示，9日清晨6點15分左右，特工試圖在該男子距離鹽湖城一小時車程的普羅沃(Provo)住處發出逮捕和搜查令，結果以槍擊案收場。FBI聲明表示，「FBI嚴肅對待所有涉及特工或特遣部隊成員的槍擊事件。此案正接受FBI監察部門審查。」

聯邦訴狀指稱，羅伯遜7日發布網路貼文寫道，「我聽說拜登要來猶他州。翻出我的舊迷彩服，清理M24狙擊步槍上的灰塵。」訴狀指稱，該貼文是「故意殺害或傷害拜登總統的真正威脅」。

8日，據信是羅伯遜的臉書頁面上，有更多貼文是有關他將如何殘酷謀殺拜登的血腥內容。

羅伯遜的臉書頁面充斥黑暗信息，幾個月來，每天都會出現針對拜登、拜登兒子杭特、賀錦麗、紐約地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)和其他知名民主黨人使用暴力的驚悚威脅。

他的臉書頁面也會發表支持川普的評論，同時分享許多他家巨大的槍支儲藏室中堆放的重型武器照片，其中包括狙擊步槍和AR-15式槍支。

拜登9日出席在新墨西哥州舉行的關於清潔能源和製造業「拜登經濟學」活動，下午抵達鹽湖城並過夜。

拜登 FBI 猶他州

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