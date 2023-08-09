我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兆彩史上最高獎金 15.8億頭彩 佛州1注獨得

待售屋少房價貴 82%民眾認現在買房時間差

阿拉斯加「冰河壩」潰堤 首府朱諾門登霍爾河暴漲 沖走2棟房

記者張聲肇／綜合報導

阿拉斯加冰河大壩決堤，5日在首府朱諾市(Juneau)形成洪災，沖走兩棟樓宅、損壞八棟房屋；美聯社報導，專家說，全球這類冰河造成的洪災並不常見，但威脅至少1500萬人，主要在印度、巴基斯坦、中國和祕魯。

報導指出，擋住冰雪的「冰河壩」潰堤，當地話叫做jökuhlaup；家住門登霍爾河(Mendenhall River)畔的艾拉(Amanda Arra)說，「我們坐在家裡觀看，突然樹木開始倒進水裡，這時我才知道不妙，一棵、一棵又一棵的樹。」如今她家危如累卵，懸掛河岸。

朱諾市的洪水源自景觀壯麗的門登霍爾冰河邊的盆地，這個盆地聚積的雨水和融雪被冰河擋住，冰河發揮了水壩的作用，盆地積水上漲，從冰河下面湧進門登霍爾湖(Mendenhall Lake)，然後注入門登霍爾河。

阿拉斯加冰河大壩決堤，首府朱諾市5日洪災，沖走房屋。（美聯社）
阿拉斯加冰河大壩決堤，首府朱諾市5日洪災，沖走房屋。（美聯社）

阿拉斯加首府朱諾市的門登霍爾冰河前的湖泊，出現大塊冰漂浮。（美聯社）
阿拉斯加首府朱諾市的門登霍爾冰河前的湖泊，出現大塊冰漂浮。（美聯社）

2011年起，這個冰河盆地的積水偶爾會「暴沖」成洪，但阿拉斯加東南大學環境科學教授胡德(Eran Hood)說，通常積水漫溢的速度相當緩慢，一連幾天才宣洩完畢。

5日的潰堤令人驚訝的是，水量暴噴而出，河水暴漲到超過最高紀錄的高度，研究人員裝設來觀測冰河融化速度的感應器全部被沖走；胡德說，沖力之大，「整條河根本沒什麼東西擋得住」。

阿拉斯加首府朱諾市的門登霍爾冰河，因氣候變遷逐漸融化後退。（美聯社）
阿拉斯加首府朱諾市的門登霍爾冰河，因氣候變遷逐漸融化後退。（美聯社）

朱諾市府官員巴爾說，沿河兩棟民宅被整個沖走，第三家半毀，幸好沒人傷亡；連同墜入河水的這兩棟，共八棟建築嚴重受損，有些若加強鞏固河岸或大力修復或許還可保留。

阿拉斯加冰河大壩決堤，首府朱諾市5日洪災，沖走房屋。（路透）
阿拉斯加冰河大壩決堤，首府朱諾市5日洪災，沖走房屋。（路透）

科學家說，氣候變遷加劇門登霍爾冰河融化沒錯，但這次洪災的原因比較複雜：盆地裡雨雪過去由自殺冰河(Suicide Glacier)覆蓋，流入門登霍爾冰河的都是冰塊。氣候暖化後，自殺冰河退位，覆蓋不住盆地積水積雪，形成由門登霍爾冰河「冰壩」擋住的湖水。

來源：ABC 7 Chicago

冰河 洪災 洪水

上一則

史上最熱單月 7月全球均溫62.51℉ 升幅逾常值

下一則

領英全面退出 西方社群媒體在中國成絕響

延伸閱讀

警方被控執法過當 聖路易市賠償民眾490萬

警方被控執法過當 聖路易市賠償民眾490萬
美中實施44年「科技協議」月底到期…會續簽？

美中實施44年「科技協議」月底到期…會續簽？
大仁說財經／水公司瀕破產 英政府接管？

大仁說財經／水公司瀕破產 英政府接管？
西東大學法學院爆財務詐騙 校長辭職

西東大學法學院爆財務詐騙 校長辭職

熱門新聞

加州地方和聯邦政府經數月調查，在里德利市倉庫裡發現數千瓶未標記液體和有中文標記的可疑生物材料，觀察到其中有血液、組織和其他體液樣本和血清。(取自加州高等法院)

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源

2023-08-01 22:02
卡斯楚4月時被一名男子提告，指他偷走自己的彩券；加州彩票局官員後堅持審查程序完備，認定卡斯楚是合法贏家。(擷自YouTube@The Hollywood Fix影片)

加州男中勁球20億元頭獎 買豪宅、開豪車 官司卻找上門

2023-08-06 05:54
圖為傳統風味的舊金山華埠天后廟街(Waverly Place)，日前舉辦美食活動。(美聯社)

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

2023-08-02 15:17
(美聯社)

網紅送贈品 曼哈頓騷亂失控 攻擊警察破壞車 數千人擠爆聯合廣場

2023-08-04 21:24
26歲的美國海軍軍官趙文衡(左)和22歲的海軍水兵魏金超(右)，因涉嫌向中國傳輸敏感軍事信息，分別在加州南部和中部地區的兩起不同案件中被捕。(截圖自NBC News電視畫面)

涉洩密華裔水兵 申請公民時被策反…中情報官員還祝賀他入籍

2023-08-05 12:08
圖為阿拉斯加阿留申群島。(美聯社)

WSJ獨家：中俄艦隊駛近美領土 規模、距離史上首見

2023-08-06 16:24

超人氣

更多 >
20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死

20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死
租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬

租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬
「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元

「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元
美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸

美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸
56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」

56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」