阿拉斯加「冰河壩」潰堤 首府朱諾門登霍爾河暴漲 沖走2棟房

阿拉斯加冰河 大壩決堤，5日在首府朱諾市(Juneau)形成洪災 ，沖走兩棟樓宅、損壞八棟房屋；美聯社報導，專家說，全球這類冰河造成的洪災並不常見，但威脅至少1500萬人，主要在印度、巴基斯坦、中國和祕魯。

報導指出，擋住冰雪的「冰河壩」潰堤，當地話叫做jökuhlaup；家住門登霍爾河(Mendenhall River)畔的艾拉(Amanda Arra)說，「我們坐在家裡觀看，突然樹木開始倒進水裡，這時我才知道不妙，一棵、一棵又一棵的樹。」如今她家危如累卵，懸掛河岸。

朱諾市的洪水 源自景觀壯麗的門登霍爾冰河邊的盆地，這個盆地聚積的雨水和融雪被冰河擋住，冰河發揮了水壩的作用，盆地積水上漲，從冰河下面湧進門登霍爾湖(Mendenhall Lake)，然後注入門登霍爾河。

阿拉斯加冰河大壩決堤，首府朱諾市5日洪災，沖走房屋。（美聯社）

阿拉斯加首府朱諾市的門登霍爾冰河前的湖泊，出現大塊冰漂浮。（美聯社）

2011年起，這個冰河盆地的積水偶爾會「暴沖」成洪，但阿拉斯加東南大學環境科學教授胡德(Eran Hood)說，通常積水漫溢的速度相當緩慢，一連幾天才宣洩完畢。

5日的潰堤令人驚訝的是，水量暴噴而出，河水暴漲到超過最高紀錄的高度，研究人員裝設來觀測冰河融化速度的感應器全部被沖走；胡德說，沖力之大，「整條河根本沒什麼東西擋得住」。

阿拉斯加首府朱諾市的門登霍爾冰河，因氣候變遷逐漸融化後退。（美聯社）

朱諾市府官員巴爾說，沿河兩棟民宅被整個沖走，第三家半毀，幸好沒人傷亡；連同墜入河水的這兩棟，共八棟建築嚴重受損，有些若加強鞏固河岸或大力修復或許還可保留。

阿拉斯加冰河大壩決堤，首府朱諾市5日洪災，沖走房屋。（路透）

科學家說，氣候變遷加劇門登霍爾冰河融化沒錯，但這次洪災的原因比較複雜：盆地裡雨雪過去由自殺冰河(Suicide Glacier)覆蓋，流入門登霍爾冰河的都是冰塊。氣候暖化後，自殺冰河退位，覆蓋不住盆地積水積雪，形成由門登霍爾冰河「冰壩」擋住的湖水。

來源：ABC 7 Chicago