熱浪燒出「入夜後經濟」：午夜出門購物、遮光窗簾搜尋暴增

高溫迫使民眾將生活作息延至涼爽的夜晚，「入夜後經濟」模式也應運而生。（Getty Images）

今年夏天全國各地出現破紀錄高溫 ，迫使民眾改變日常生活作息，包括遛狗、散步、購物通通延至涼爽的午夜進行，新一波「入夜後經濟」(after-dark economy)模式也應運而生。

住在德州 福和市(Fort Worth)郊區的貝尼瓦(Hank Behniwal)與妻子原本每天下班後會出門散步，熱浪來襲後，散步時間延至深夜11時，社區居民也紛紛改在深夜散步、慢跑和遛狗。

貝尼瓦坦承：「你必須改變方式，才能維持日常生活。」而且貝尼瓦夫婦晚上9時以後去超市採買，發現採購人潮多到令人吃驚。

今夏剛遷居休士頓(Houston)的馬諾伊(Neha Manoj)下班回到家馬上倒頭睡覺，半夜起床再出門採買，她表示：「因為我已經睡飽，起床後就可以活動，然後反覆這種作息。」

民眾作息改變，消費習慣也不同以往，根據分析公司Pattern統計，6至8月初，亞馬遜 (Amazon)購物網站，遮光窗簾的搜尋量和去年同期相比，暴增113%，因為白天熱到無法出門，許多人窩在家裡睡覺。

電動滑板車公司Lime也表示，晚上9至11時的顧客人數增加25%，凌晨1至3時的業績也上揚2%，可見愈來愈多人摸黑出門；頭腦動得快的服務業也開始推出「入夜後經濟」模式，德州奧斯汀白晝高溫超過90華氏度，凱悅飯店(Hyatt hotel)趁機推出天文攝影之旅等夜間活動。

戶外工作者因高溫，部分人提前在凌晨4時工作。（Getty Images）

不過並非人人都能夠調整作息，以鳳凰城建築工地為例，工人提前在凌晨4時開工，比往常提早一個小時，由於天色漆黑，工地加裝大型照明燈，工地負責人科里(Tom Corey)表示：「亮到足以照亮世界。」

還有聖地牙哥蠟燭工匠特魯斯代爾(Mikael Truesdale)也得每天凌晨4時起床工作，因為一旦早上8時陽光直射房子，蠟燭作品就會全毀，他無奈表示：「我覺得自己好像在躲避陽光。」因為家中不但安裝遮光窗簾，而且好幾周沒有開燈。