史上最熱單月 7月全球均溫62.51℉ 升幅逾常值

在鳳凰城工作的美聯社攝影師，因高溫而將相機放在冰桶裡，7月是地球有史以來最熱的單月。（美聯社）

歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」(Copernicus Climate Change Service, C3S)宣布，7月全球平均溫度達華氏62.51度(攝氏16.95度)，較2019年同期高約華氏0.6度(攝氏0.33度)，溫度上升幅度達1/3華氏度，超過正常值。

在此之前，前一次所記錄到的單日最高溫 ，是在2016年創下，並於2022年追平，但從7月3日起，單日最高溫天天創新高；「哥白尼氣候變化服務」8日正式公布計算結果，宣布2023年7月正式成為地球有史以來最熱的單月。

根據C3S，7月均溫較2019年同期紀錄的高約華氏0.6度(攝氏0.33度)，比2020年同期紀錄高了華氏1.3度(攝氏0.7度)；海洋表面溫度，更比前30年的溫度高了華氏0.9度(攝氏0.5度)，北極均溫更是上升華氏1.9度(攝氏1.05度)；南極洲海冰則創下歷史新低，比同一實情平均高度低15%。

國家海洋暨大氣管理局(NOAA)8日宣布，美國今年已遭遇15場不同氣候災害，創下新紀錄，造成至少10億元損失；這是NOAA自1980年開始追蹤氣候災害以來，在1月到7月時期內所記錄到最嚴重的災難。

C3S副主任勃吉斯(Samantha Burgess)表示：「這紀錄對於遭受更加平凡且強烈極端氣候的人類和地球，都會產生可怕的後果。」美國西南部、墨西哥 、歐洲和亞洲都出現致命熱浪；科學研究將這歸咎於人為燃燒煤炭、石油 和天然氣造成的氣候變化。

「我們不該關心7月，這只是個紀錄，不會維持太久」倫敦帝國學院(Imperial College London)氣候科學家奧托(Friederike Otto)指出，「這是我們改變氣候程度的一個指標，我們現在活在一個非常不同的世界，一個我們社會不太能適應的世界」。