駭客勒贖48個學區 白宮強化K-12網安

今年有48個學區的電腦系統遭駭，政府將對高中以下學校的網路系統提供安全評估。（Getty Images）

以俄語為主的網路駭客 竊取學校電腦存檔的私密資料，威脅學校如不付錢，就會將學生心理輔導等敏感資料公諸網路；白宮8日召開網路安全「高峰會」商議對策，相關政府單位也將對高中以下學校(K-12)的網路系統提供安全評估。

根據網路安全公司Emsisoft統計，今年迄今美國已至少有48個學區 的電腦系統遭駭客攻擊，比去年整年多三個；通常都是境外講俄語的駭客，先把學區官員的社安號碼和金融資料竊到手，再啟動經過加密的勒贖軟體，威脅學區若不透過加密貨幣交付贖金的話，就把竊來的資料公布在網路上。

負責網路完全的副國安顧問安‧紐伯格(Anne Neuberger)告訴與會人員：「上個學年度，亞利桑納、華盛頓、麻州、西維吉尼亞、明尼蘇達、新罕布夏、密西根等州的學校，都是重大網攻事件的受害者」。

政府稽核處2022年10月發布報告說，僅2020一年，就有超過120萬名學生受到影響，損失了三天到三周不等的上課時間。聯邦贊助的非營利組織網路安全中心調查發現，2021年底之前，全美國幾乎三分之一學區的電腦系統遭駭客入侵。

國土安全部長梅奧卡斯說，「絕不能低估會傷害我們的人的手段」；他說，這些勒贖罪犯連學生企圖自殺的報告，都毫不留情地公開到網路上，從事教育工作者務必要善加運用聯邦資源。

教育界的科技專家讚揚拜登 政府用心提高大家的網安意識，卻感嘆聯邦有關經費未免太少，經費不足的學區根本無力抵抗駭客入侵。

峰會至少達成一項結論：網路安全與基礎設施安全局將針對高中以下學校的網路系統提供安全評估，亞馬遜、谷歌、雲焰(Cloudflare)等科技廠商也願意提供免費或低廉的服務。