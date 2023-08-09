我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兆彩史上最高獎金 15.8億頭彩 佛州1注獨得

待售屋少房價貴 82%民眾認現在買房時間差

駭客勒贖48個學區 白宮強化K-12網安

記者張聲肇／綜合報導
今年有48個學區的電腦系統遭駭，政府將對高中以下學校的網路系統提供安全評估。（Getty Images）
今年有48個學區的電腦系統遭駭，政府將對高中以下學校的網路系統提供安全評估。（Getty Images）

以俄語為主的網路駭客竊取學校電腦存檔的私密資料，威脅學校如不付錢，就會將學生心理輔導等敏感資料公諸網路；白宮8日召開網路安全「高峰會」商議對策，相關政府單位也將對高中以下學校(K-12)的網路系統提供安全評估。

根據網路安全公司Emsisoft統計，今年迄今美國已至少有48個學區的電腦系統遭駭客攻擊，比去年整年多三個；通常都是境外講俄語的駭客，先把學區官員的社安號碼和金融資料竊到手，再啟動經過加密的勒贖軟體，威脅學區若不透過加密貨幣交付贖金的話，就把竊來的資料公布在網路上。

負責網路完全的副國安顧問安‧紐伯格(Anne Neuberger)告訴與會人員：「上個學年度，亞利桑納、華盛頓、麻州、西維吉尼亞、明尼蘇達、新罕布夏、密西根等州的學校，都是重大網攻事件的受害者」。

政府稽核處2022年10月發布報告說，僅2020一年，就有超過120萬名學生受到影響，損失了三天到三周不等的上課時間。聯邦贊助的非營利組織網路安全中心調查發現，2021年底之前，全美國幾乎三分之一學區的電腦系統遭駭客入侵。

國土安全部長梅奧卡斯說，「絕不能低估會傷害我們的人的手段」；他說，這些勒贖罪犯連學生企圖自殺的報告，都毫不留情地公開到網路上，從事教育工作者務必要善加運用聯邦資源。

教育界的科技專家讚揚拜登政府用心提高大家的網安意識，卻感嘆聯邦有關經費未免太少，經費不足的學區根本無力抵抗駭客入侵。

峰會至少達成一項結論：網路安全與基礎設施安全局將針對高中以下學校的網路系統提供安全評估，亞馬遜、谷歌、雲焰(Cloudflare)等科技廠商也願意提供免費或低廉的服務。

當過老師的第一夫人吉兒‧拜登說，「如果我們要捍衛孩子的未來，就必須保護好他們的個資」、「學生心裡難過的時候。都應有機會看學校的輔導人員，且不用擔心雙方的對話，會被傳到全世界都知道」。

今年有48個學區的電腦系統遭駭，政府將對高中以下學校的網路系統提供安全評估。（G...
今年有48個學區的電腦系統遭駭，政府將對高中以下學校的網路系統提供安全評估。（Getty Images）

學區 駭客 拜登

上一則

家族醜聞連環爆 衝擊拜登「愛家好男人」形象

下一則

史上最熱單月 7月全球均溫62.51℉ 升幅逾常值

延伸閱讀

中國網軍侵駭日本國安防衛系統 美國憂情報共享 急赴東京示警

中國網軍侵駭日本國安防衛系統 美國憂情報共享 急赴東京示警
盟友也駭…北韓駭客入侵俄火箭商 隨後飛彈計畫有進展

盟友也駭…北韓駭客入侵俄火箭商 隨後飛彈計畫有進展
奇諾谷學區跨性別新政策 檢察長要查

奇諾谷學區跨性別新政策 檢察長要查
不容侵犯學生權益 州檢察長查奇諾谷學區跨性別政策

不容侵犯學生權益 州檢察長查奇諾谷學區跨性別政策

熱門新聞

加州地方和聯邦政府經數月調查，在里德利市倉庫裡發現數千瓶未標記液體和有中文標記的可疑生物材料，觀察到其中有血液、組織和其他體液樣本和血清。(取自加州高等法院)

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源

2023-08-01 22:02
卡斯楚4月時被一名男子提告，指他偷走自己的彩券；加州彩票局官員後堅持審查程序完備，認定卡斯楚是合法贏家。(擷自YouTube@The Hollywood Fix影片)

加州男中勁球20億元頭獎 買豪宅、開豪車 官司卻找上門

2023-08-06 05:54
圖為傳統風味的舊金山華埠天后廟街(Waverly Place)，日前舉辦美食活動。(美聯社)

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

2023-08-02 15:17
(美聯社)

網紅送贈品 曼哈頓騷亂失控 攻擊警察破壞車 數千人擠爆聯合廣場

2023-08-04 21:24
26歲的美國海軍軍官趙文衡(左)和22歲的海軍水兵魏金超(右)，因涉嫌向中國傳輸敏感軍事信息，分別在加州南部和中部地區的兩起不同案件中被捕。(截圖自NBC News電視畫面)

涉洩密華裔水兵 申請公民時被策反…中情報官員還祝賀他入籍

2023-08-05 12:08
圖為阿拉斯加阿留申群島。(美聯社)

WSJ獨家：中俄艦隊駛近美領土 規模、距離史上首見

2023-08-06 16:24

超人氣

更多 >
20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死

20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死
租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬

租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬
「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元

「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元
美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸

美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸
56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」

56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」