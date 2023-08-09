新規復活 大法官同意拜登政府 管制「幽靈槍」

拜登總統曾在白宮公開展示「購買、組裝、射擊套組」幽靈槍，大法官8日下令暫時恢復監管「幽靈槍」新法規。(路透)

在首席大法官 羅伯茲(John Roberts)、保守派大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett )倒向自由派法官立場後，最高法院大法官8日以五比四表決結果，暫時恢復拜登 政府2022年為監管「幽靈槍」(ghost guns)套組的銷售而推出的新法規。

「幽靈槍」是民眾可上網購買和自行組裝、難以追蹤的槍枝套裝組件；德州北區聯邦區域法院法官歐康諾(Reed O’Connor)7月5日以行政部門越權為由，發布全國禁令擋下該法規，白宮因此要求最高法院介入。

最高法院的簡短命令是臨時性的，也沒有說明任何理由，這在大法官根據緊急申請採取行動時很常見；但有了這項命令，該法規在法庭上受到挑戰和質疑期間，將仍然有效。

聯邦菸酒槍砲及爆裂物管理局(ATF)2022年發布新法規，擴大1968年「槍枝管制法」有關「槍枝」定義的解釋，將槍枝定義為包括「易於轉換成以爆炸作用發射拋射體的武器」及「任何此類武器的框架或接收器」。

新法規並未禁止銷售或擁有所謂「幽靈槍」套裝組件，但要求製造商和銷售商取得許可證，並於產品標記序列號，也應對購買者進行背景調查。擁槍團體及製造分銷套裝組件的公司為此提訴，質疑新規定未獲1968年法律授權。

歐康諾7月站在擁槍派這邊駁回該法規，稱「武器零件套組不是槍枝」，「可被轉換成有功能的接收器的本身，並非接收器」，即便此解釋確實造成政策問題漏洞，但司法機構職責不是糾正這些漏洞，國會才有權決定。

拜登政府請求大法官撤銷禁令，同時上訴到紐奧良聯邦第五巡迴上訴法院，上訴法院拒絕保留歐康諾法官裁決的關鍵部分。

聯邦總律師普雷洛加爾(Elizabeth B. Prelogar)向最高法院提出的緊急申請寫道，法律的改變，是為因應「無法追蹤的槍枝爆增帶來的公安和執法緊迫危機」。

贊成恢復法規的多數大法官為還包括三位自由派成員薩多馬友、凱根和傑克森；反對的是湯馬斯、艾里托、戈薩奇和卡瓦諾。