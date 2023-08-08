紐約下藥性侵華醫 各地犯案 病患、女友、網友都不放過

7日在皇后區 刑事法庭被控50項罪名的華裔腸胃科醫生程志(Zhi Alan Cheng，音譯)，除對曾就職醫院的病員下手外，也染指其女友、約會對象以及女性熟人，他將她們帶至自家公寓或酒店，用不明液體將她們迷暈性侵 並拍下視頻。

根據追加罪名起訴書，此次共有三名已經確認身分的女性，在程志的公寓中涉嫌遭他性侵，第一名受害人通過約會網站相識，程志拍攝的視頻顯示，在2021年7月，程志與當時處於昏迷狀態的她發生了性行為，在部分視頻中，她的臉上覆蓋一張面紙，床上放有一個棕色瓶，與從他家中查獲的一個含有麻醉藥氟烷的瓶子相似。受害人對事件無記憶。

第二名受害人為在2022年春天通過約會網站相識，程志涉嫌在他的臥室中，與昏迷狀態的她進行性交及其他性虐待行為，受害人對事件無記憶。

第三名受害人為程志的一名「女性熟人」，在2020年至2022年間，她在他的公寓住了幾個晚上，程志涉嫌與昏迷狀態的她進行性交及其他性虐待行為，受害人對事件無記憶。

此前在2022年12月，程志已被皇后區地檢處起訴11項罪名，指他涉嫌在家中，以一個裝滿棉球的K-N95口罩，迷暈了他當時的女友，這些棉球事先已經過不明液體浸泡，受害者醒來時，發現了自己被性侵的視頻。

檢方表示，除上述受害者，調查組還查獲了他在皇后區公寓、紐約上州 威斯徹斯特郡(Westchester County)、曼哈頓、拉斯維加斯、舊金山周邊地區、以及在泰國酒店性侵女性的視頻，其中包括一名他曾經任職的皇后區長老會醫院患者，因此至少還有六名的女性也遭到了性侵，但這些受害者目前身分不明。