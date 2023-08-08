中國網軍侵駭日本國安防衛系統 美國憂情報共享 急赴東京示警

華盛頓郵報7日報導，美國國家安全局2020年秋天發現，解放軍駭入日本機密的軍事網絡，持續竊取資料；川普和拜登政府的副國安顧問分別飛往東京示警。(Getty Images)

華盛頓郵報 7日獨家報導，美國國家安全局2020年秋天發現，解放軍駭入日本 機密的軍事網絡，持續竊取計畫、能力、軍力缺陷評估等資料；川普和拜登政府的副國安顧問分別飛往東京示警，美國前軍事官員稱狀況非常嚴峻。

美日正著手強化網路安全，但報導並未提到狀況是否已經排除。

中國駭客駭入美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)、國務院亞太助卿康達(Daniel Kritenbrink) 和美國駐北京 大使伯恩斯(Nicholas Burns)的電郵，竊取美國內部對中政策的討論與評估，全案還在調查中。

華盛頓郵報引述十多名美日現任與前任官員來說明這項未曾曝光的發現，美國國安局2020年秋天發現解放軍對日本的行動，時任美國國安局局長暨網路司令部負責人中曾根(Paul Nakasone)與白宮副國家安全顧問博明(Matthew Pottinger)立即趕往日本東京，對日本防衛大臣簡報，並透過防衛大臣安排，直接對日本首相示警。

根據報導，美方告訴日本政府，北京已經突破東京的防衛網絡，這是日本近代以來最嚴重的駭客攻擊之一；日本方面大感意外，但表示會調查此事。

不過華府當時面臨選舉無效之爭和政權交接，雖將這件事情列入政權交接事項，但重視程度不足，拜登政府上台後，開始在美國監督下強化日本網路安全，包含美方派人赴日協助東京研判被駭範圍，著手清理潛藏的中國惡意軟體，以及強化網路安全的建議。

報導提到，由於美日沒有共同應對敏感情報威脅的經驗，美國要求日本提升美方在日本網路的訪問權限，日本多有疑慮。

在調查過程中，雙方達成共識，日本委託國內企業抓漏，再由美方國安會和網路司令部組成的小組檢視評估成果，並提供改善建議。

此外，白宮國安會與日本國家安全保障會議，以及美日國防部會的官員分別籌組對話機制，定期交換訊息；2021年秋天，美國再次發現中國侵犯日本防衛系統的訊號。

副國安顧問紐柏格(Anne Neuberger)2021年11月率員飛往東京會晤日方軍事、情報與外交高層官員示警，並向日本強調此事必須解決。2022年12月，時任白宮國家網路主管英格利斯(Chris Inglis)訪日，與日本政府分享美國如何保障網路安全。

華盛頓郵報報導，東京已經採取步驟強化網路安全，但研判這樣仍不足以抵擋北京的駭客攻勢；而這點可能影響美日的情報共享。

美國資深官員對華盛頓郵報表示，美國一直在關注中方間諜行動，同時北京一直在發展網路攻擊能力，以便用來切斷美國與亞洲重要盟友的關鍵服務，在危機或衝突發生時影響決策。