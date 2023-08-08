美台21世紀貿易倡議實施法 拜登簽署生效 白宮憂國會侵害憲法權

拜登 總統7日簽署「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法」，並指出這部法有國會侵犯行政部門對外談判的憲法權力的疑慮。

國會議員為表達支持美台強化貿易關係，堅持拜登政府要尊重國會在貿易協議談判領域的憲法授權，要求未來的談判必須與國會協商，協定也要得到國會批准；由民主籍參院財政委員會主席魏登(Ron Wyden)與共和黨籍的眾院歲出入委員會主席史密斯(Jason Smith)等兩黨共同提出「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案」(US-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade First Agreement Implementation Act)在參眾兩院順利通過。

中華民國 駐美代表蕭美琴和美國在台協會(AIT )執行理事藍鶯(Ingrid Larson)6月1日在AIT華盛頓總部簽署台美21世紀貿易倡議首批協定。

這部新法批准美台6月1日簽署的首批協定，並增加談判要求；拜登透過聲明表示，該法中有違憲之虞的部分，美國政府會視為不具拘束力。

聲明中提到，第7條要求美國貿易代表署(USTR)在與台灣貿易談判過程中需向國會提供談判文本，在國會檢視期間不得將談判文本遞交給台灣，賦予兩名國會議員能在美台交付談判文本前，延長等待期，並要求國會議員能聽取每日簡報甚至收到未定案的協議等等。

史密斯曾表示，這部新法展現美國對台灣強大的、結合兩黨和兩院的對台支持，由國會認可首批協定，並提出針對公共透明度和國會參與美國未來對台談判的要求；這是雙贏局面，一方面強化美國對台灣的經濟與戰略夥伴關係，也確保國會和美國人民在國際貿易領域有發言權與投票權。

美國之音日前報導專家意見指，這是在一個兩黨高度共識下通過的立法，那麼行政部門就必須遵守，必須聽取國會意見，這會增加未來雙邊談判的複雜度。