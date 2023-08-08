嚇阻伊朗扣商輪 3千美軍開抵紅海部署

圖片顯示今年5月3日，懸掛巴拿馬國旗的油輪在通過霍姆茲海峽，前往阿拉伯聯合大公國時，遭到伊朗革命衛隊攻擊快艇包圍威嚇。(路透)

美國中央司令部(Central Command)海軍當局7日證實，因應伊朗 騷擾及扣押商船行為，派出搭乘兩艘軍艦的3000多名美軍，已抵達紅海地區待命。

美軍這次行動是伊朗扣押油輪後，美軍在波斯灣增加部署的一環。在過去兩年，伊朗已在該地區扣押或試圖控制近20艘懸掛外國國旗的船隻。此次部署之前，美軍已於7月5日兩度阻止伊朗在阿曼附近國際水域扣押油輪。

總部設於巴林的海軍第五艦隊(US Fifth Fleet)透過聲明指出，海軍和陸戰隊已在這次預先宣布的部署行動中穿過蘇伊士運河 (Suez Canal)進入紅海。海軍表示，共派遣巴丹號(USS Bataan)兩棲攻擊艦與卡特霍爾號(USS Carter Hall)船塢登陸艦等兩艘軍艦執行這次任務。

第五艦隊發言人霍金斯(Tim Hawkins)表示，「這些部隊加入後，為我們與國際合作夥伴共同遏制伊朗在今年初騷擾與扣押商船而造成的地區緊張局勢，給予重要的行動靈活性和能力。」

中央司令部海軍當局表示，這次部署是屬於預先宣布的軍事部署的一部分；霍金斯則說，這說明了美國對於區域海上安全「堅定不移的承諾」。

海軍當局說，巴丹號兩棲攻擊艦與卡特霍爾號船塢登陸艦將可提供「額外的航空和海軍資源以及更多美國海軍陸戰隊員和海員，為第五艦隊提供更大的靈活性和海上能力。」

海軍表示，兩棲攻擊艦可以搭載20多架旋翼機和定翼機，以及多艘登陸艇；船塢登陸艦則可用於多種旋翼飛機、戰術車輛和兩棲登陸艇的作戰任務。

自從2019年起，伊朗便在波斯灣海峽扣押多艘船隻，企圖對西方施壓，希望重啟破裂的核武談判。自從前總統川普 上任並退出2015年伊朗核武協議及重新恢復制裁後，緊張關係一直持續升溫。