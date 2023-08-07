發明「懶女孩工作」 她辭掉科技業工作 轉行月入2萬

「懶女孩工作」這個流行詞，是戲仿傳統的職場價值觀與期望，其實並非懶的原始字義。（Getty Images）

26歲的TikTok 網紅蓋碧艾拉‧賈吉(Gabrielle Judge)在社群媒體 上有「反工作女老闆」(antiworkgirlboss)的稱號，她辭去原先在科技業的工作，希望在其他領域獲得更好的生活與工作平衡，現在她的平均月收入為2萬元，對此感到滿意，並且鼓勵她的追蹤者去追求想要的生活。

賈吉在多個社群平台透露她在現今數位時代賺錢的方法，使用者創作內容(user generated content，UGC)便是其中一種，賈吉光是用影像紀錄寵物狗的日常，就能創造一個月2000元的收入來源。

2021年賈吉曾經歷一場導致腦震盪的意外，停止工作兩個月後，她意識到自己有多麼不快樂，而工作占了一大部分原因，於是開始思考工作與生活的意義。

之後她提出「懶女孩工作」(lazy-girl jobs)的想法，戲仿傳統的職場價值觀與期望，並且在TikTok發布「無聲辭職」(quiet quitting)、「懶女孩工作」等和職場趨勢相關的流行用語。

賈吉主張：「懶女孩工作確實存在，因為這是雙向的問題，當然這對員工很有吸引力，但造成這一情況是有原因的，因為雇主在忠誠度方面通常無法像以前一樣重視。」

自從賈吉開啟創業旅程以來已過三年左右，而她辭職以前的科技業工作在勞動力市場中更受歡迎，有更多的工作機會釋出，對於追求工作保障的人而言，發展中的科技業是令人嚮往的領域，但賈吉認為科技業並不會總是如表面般光鮮亮麗。

她分享過往的經歷：「之前遇過隔壁座位的同事被解雇了，發生這類事的原因百百種，像是軟技能、文化、表現等，你不會真的知道。所以押注在我的公司，認為公司是我餘生的避難港，應該把所有的雞蛋 放在同個籃子裡，我不認為這會比其他職涯選項更安全。」現在，她希望職場上能有更多相關的對話。