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新研究：遠距工作 工時更長、效率更佳

編譯俞仲慈／綜合6日電
一名居家上班者，一邊工作，一邊撫摸愛犬；民調顯示，喜歡居家上班者的比率從2019年的40%上升到2022年94%。（Getty Images）
一名居家上班者，一邊工作，一邊撫摸愛犬；民調顯示，喜歡居家上班者的比率從2019年的40%上升到2022年94%。（Getty Images）

根據2020年上半年針對微軟(Microsoft)6萬多名遠距上班員工，進行的研究發現，其工作時間會增加10%，另外針對中國一家旅行社員工的研究也發現，居家上班員工效率提高13%，兩項研究結果，推翻居家上班效率不彰的迷思。

另外一項針對全球27個國家的研究發現，遠距工作可省下每天通勤時間72分鐘，平均而言，每天省下半小時、每周省下兩小時，方便員工處理家務。

蓋洛普(Gallup)民調顯示，樂於居家上班的比率急劇上升，從2019年的40%上升到2022年94%，因為遠距工作讓員工更有動力努力完成工作，南佛羅里達大學心理學教授艾倫(Tammy Allen)認為：「因為大家想要保留這種制度，這種動力又會推升工作效率。」

賓州大學華頓商學院管理學教授比德韋爾(Matthew Bidwell)表示：「我認為八成、九成員工無論居家工作或公司上班都會非常負責，表現出色。」

其餘一到二成員工居家上班的表現因人而異，並衍生出趁機兼差的漏洞，甚至刻意隱瞞雇主，佯裝全心投入工作，比德韋爾坦言：「不敢相信很多人這麼做，但我認為這種現象相當普遍。」

根據統計，今年上半年，近30%員工是居家上班，包括紐約、芝加哥等大城居家上班比率接近五成，紐約大學史登商學院副教授萊希納(Anat Lechner)表示：「整體而言，在公司上班需要團隊合作，相較之下，一個人的遠距工作簡單多了。」

另外微軟員工的研究也發現，過去朝九晚五的習慣已經被「上午、中午、下午」三時段取代，艾倫表示：「可能有員工會在上班日處理家務，但只要孩子們上床睡覺，還是可繼續工作。」

微軟 民調 賓州

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