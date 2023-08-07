競選團隊重整也沒用？ 德桑提斯愛阿華州造勢冷清

德桑提斯上周末在愛阿華州的活動，台下有人舉著川普的牌子。（美聯社）

佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)角逐共和黨 2024年總統初選，聲勢與支持度始終落後川普。德桑提斯目前面臨壓力在於，如何在8月23日共和黨首場辯論之前讓選情出現起色。彭博新聞報導，不少幕僚對於選情無法拉抬感到憂心，德桑提斯則保證競選團隊經過整頓之後將重新出發。

德桑提斯上周末在愛阿華州 舉行與支持者見面的造勢活動，結果在社群媒體流傳5日拍攝於泰馬(Tama)現場的照片顯示，參加者寥寥無幾，台下有許多空位。

知情人士表示，多名幕僚認為，德桑提斯缺乏一貫的競選策略與訴求，競選團隊運作雜亂無章，不同小組各自推動議題，彼此之間缺乏溝通，彷彿多頭馬車。就連競選團隊的推特發文都要受限於官僚機制，許多內容必須先獲得德桑提斯夫妻核准才能發布，手續有時候一等就是兩天，讓競選團隊回應訊息的速度變得遲緩。

德桑提斯上周末在愛阿華州的泰馬郡舉行造勢活動，參加者寥寥無幾。（美聯社）

競選團隊某些高層主管認為，選舉操盤出現問題，德桑提斯贏得共和黨提名的希望正在流失。報導指出，雖然德桑提斯保證團隊重整之後將重新出發，但幕僚卻難掩失望與挫折感，塔拉哈西(Tallahassee)競選總部氣氛低迷。德桑提斯已裁徹競選團隊三分之一人力，選舉行程集中在較早舉行初選的幾州，並增加主流媒體曝光度。

曾在德桑提斯2018年州長選舉競選團隊任職的共和黨民調專家艾瑞斯(Whit Ayres)分析，團隊重整的結果還是避免不了德桑提斯接連出錯。

艾瑞斯說，德桑提斯的問題在於不擅與人應對，除了妻子外並不相信任何人，「他們兩人彼此回饋，其他人一概不予採信」。艾瑞斯指出，德桑提斯團隊沒有任何人參與過如此高等級的總統選舉。

共和黨選舉策略專家蘇利文(Terry Sullivan)說，選舉開銷、候選人修養、幕僚經驗不足都曾被人拿來檢討，德桑提斯團隊確實所有問題都存在。