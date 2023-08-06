你買了嗎？兆彩衝15.5億元 8‧8開獎 彩券史上第3高
兆彩(Mega Millions)4日晚上開獎，連續第31次無人中頭獎，頭彩獎金因此進一步累積，已達15億5000萬元，創兆彩樂透紀錄，也是美國彩券史上第三高頭獎金額。下次開獎時間為東部時間8日晚上11時。
兆彩自4月18日迄今無人中得頭獎，獎金愈滾愈驚人，上周末即已突破10億元大關；4日開獎前，頭獎獎金更累積至13億5000萬元，抽出號碼為11-30-45-52-56，金球(Mega Ball)號碼20。
8日將是這輪兆彩第32次開獎，頭彩獎金上看15億5000萬元；若有幸運兒中獎，將打破2018年在南卡羅來納州中獎者創下的兆彩最高頭獎金額15億3799萬元歷史紀錄。中獎者可選擇分30期年金支付。若選擇一次性支付，可得到7億5720萬元獎金。
兆彩15億5000萬元頭彩獎金是美國樂透史上第三高獎金，僅次於2022年11月開出的20億4000萬元勁球(Power Ball)頭獎和2016年1月開出的15億8600萬元勁球頭獎。
喬治亞州彩票總裁兼執行長、兆彩集團董事長科爾賓(Gretchen Corbin) 聲明表示：「當兆彩大獎飆升，全國必然瀰漫興奮氣息。不斷增長的頭獎是娛樂泉源，玩家也可贏得更多獎金。而每張彩券銷售生出的重要資金，將支持公益事業。我們感謝每位購買彩券的玩家，並感謝辛勤的零售商，也要提醒每個人買彩券時理性負責。 」
贏得兆彩頭獎的機率為3億257萬5350分之一，獎券每張售價2元，在全美45個州、華府和美屬維爾京群島銷售。
上次4月18日在紐約州雪城(Syracuse)開出的兆彩頭獎金額為2000萬元。今年迄今共開出五次兆彩頭獎，其中包括1月開出的頭獎獎金13億4800萬元，當時是兆彩史上第二高獎金。
4日雖然無人中得頭獎，但路易斯安納州、密蘇里州、內布拉斯加州、紐約州、奧克拉荷馬州、田納西州和德州，都分別有人贏得100萬元。
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