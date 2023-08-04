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熱浪減產+俄、沙減少出口 今夏國際油價不尋常上漲

編譯徐薏茹／綜合3日電
極端高溫和產油國減量造成油價上漲，全國3日平均油價為1加侖3.82元，比一個月前漲了約0.29元。（Getty Images）
極端高溫和產油國減量造成油價上漲，全國3日平均油價為1加侖3.82元，比一個月前漲了約0.29元。（Getty Images）

全美油價持續上漲，根據美國汽車協會(AAA)的數據，3日全國平均油價為一加侖3.82元，比一個月前漲了約0.29元；儘管目前的油價遠低於去年，但專家指出這一油價上漲的現象並不尋常。分析師解析造成油價攀升的幾個因素，包括今夏極端高溫對煉油廠的影響，以及全球供應生產減少。

美國的汽油價格與原油密切相關，原油價格同樣在近幾周上漲，西德州中級原油(West Texas Intermediate) 3日下午的價格突破每桶81元，全國油價訊息服務中心(OPIS)全球能源分析主管柯羅薩(Tom Kloza)表示自7月3日以來已上漲12元。

AAA發言人格羅斯(Andrew Gross)本周表示，相較於過去幾年，今年夏季為汽車加油的人數較少，因此油價上漲令人關切。

格羅斯解釋，煉油廠通常在華氏32至95度之間的溫度範圍運作，極端高溫不利於煉油廠生產，基於安全考量，煉油廠只能減少產量，從而限制供應。

柯羅薩指出，墨西哥灣沿岸地區每日產能約1000萬桶石油，然而熱浪導致煉油廠的產能低於正常水平，導致每日減產數十萬桶石油。

除了高溫影響，柯羅薩表示石油輸出國組織與盟國(OPEC+)主要產油國的原油供應減少也是一大原因，包括俄國、沙烏地阿拉伯均減少石油出口量。沙烏地阿拉伯7月開始每日減產100萬桶原油，3日宣布此單方面減產措施將延長至9月底。

OPEC+其他產油國也已經同意將先前的減產措施延長至明年，格羅斯指出石油減產不僅限於OPEC+，隨著通膨減緩，他猜測更好的經濟前景可能也會為全球石油供應帶來壓力。

至於接下來幾周的油價會如何變化，專家表示難以斷定，雖然極端高溫預期將隨著進入秋季後緩解，但格羅斯、柯羅薩均提到颶風帶來的威脅，颶風可能導致煉油廠停止運作。

若想節省油價，格羅斯建議經常檢查輪胎氣壓，低胎壓無法達到最大的燃油效率，AAA建議盡量使用巡航定速、移除後車箱不必要的物品減輕重量。

油價 石油 高溫

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