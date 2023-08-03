貧富差距加劇退休危機… 高收入退休族 積蓄為中產10倍

美國退休族貧富懸殊，高收入群體的退休儲蓄，幾乎是中等收入者的10倍。圖為芝加哥一對退休的老夫婦居住在窄小的公寓裡。(美聯社)

國會審計處(GAO)的最新報告揭示美國貧富懸殊的嚴重性，高收入群體的退休儲蓄 ，幾乎是中等收入者的10倍，而且差距愈來愈大；此外，最低收入 的勞工階層裡，只有1%制定了退休計畫。

GAO的分析顯示，在過去20年裡，高收入富裕高管與普通勞工，兩者退休計畫之間的差距呈指數級擴大。前者在退休時平均準備儲蓄了約60萬5000元，後者僅有6萬4300元。

在2007年，兩者的數字分別是為33萬元和8萬6800元。這說明不僅差距擴大，而且中等收入家庭的退休儲蓄更少了。

數據也凸顯了美國退休危機的嚴重程度，反映絕大多數家庭對晚年生活沒有做好準備。

聯邦勞工統計局(BLS)最新數據指出，退休人士每年平均支出5萬2141元，即每月需要4345元。因此當普通勞工在退休時，根本無法負擔得起退休前的生活方式。

GAO的報告更強調，最貧窮家庭參與養老金計畫的比率迅速下降，目前只有10%的低收入家庭參與，而2007年這個比率為20%。

不同族裔群的退休儲蓄也存在巨大差異。 大約63%的白人家庭擁有退休儲帳戶，其他族裔為41%。

高收入家庭除有巨大儲蓄外，更有可能因為一些退休計畫而獲得相關稅務優惠。例如公司高管通常會有延期支付計畫(Deferred Compensation Plan)，將部分薪酬，特別是年度獎金、股權獎勵收入等，在一段時間或退休時支付。相反低收入家庭，由於有可能提前從養老金帳戶提款而需徵稅。

佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)在回應這份報告時直批，在一半長者沒有退休儲蓄的情況下，由納稅人補貼最富有人群的退休帳戶，這是不可接受的。

紐約新學院大學(New School University)經濟學教授吉拉杜奇(Teresa Ghilarducci)認為，目前的退休儲蓄計畫應徹底改革。