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流浪46年差點失聯… 航海家2號太空探測船傳回「心跳」

記者張聲肇／綜合報導
在外太空流浪了近46年，離地球約200億公里，卻因地面控制人員發錯信號以致失聯的航海家2號探測船，再度向地面傳送了一個訊號。(美聯社)
在外太空流浪了近46年，離地球約200億公里，卻因地面控制人員發錯信號以致失聯的航海家2號探測船，再度向地面傳送了一個訊號。(美聯社)

美國航空暨太空總署(NASA)在加州的地面管控人員1日表示，在外太空流浪了近46年，離地球約200億公里，卻因地面控制人員發錯信號以致失聯的航海家2號(Voyager 2)探測船，終於又向地面傳送了一個訊號，讓專案人員甚感振奮。

位於巴沙迪那(Pasadena)的NASA噴射衝力實驗室航海家探測計畫經理蘇珊‧達德(Suzanne Dodd)說，她的團隊請深入太空網絡和無線電科學小組幫忙聆聽，看能不能聽到航海家2號的音訊，結果「我們聽到從這艘太空船發出的『心跳』訊號，」表示它「還活著，還能發揮功能，這讓我們欣喜若狂」。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，管控人員7月21日送出指令，意外讓航海家2號的天線偏離了地球2度，從此離地123億哩(199億公里)的它，就無法再收到地面傳給它的指令，也無法把它一路所錄的資料傳回地面。

沒想到他們透過集合全球無線電天線的「深入太空網絡」(Deep Space Network)，居然收到了航海家2號的載波訊號(carrier signal)，讓他們喜出望外。

專案人員透過加州巴斯托(Barstow)附近葛來德史東(Goldstone)、西班牙馬德里和澳洲坎培拉三地等距無線電天線，24小時不斷和流浪各處的太空探索器具聯絡，捕捉到航海家2號的「心跳」。

專案小組接下來會向它傳送「把天線轉向地球」的指令，但達德說，「成功的概率很低」。

專案小組也將透過「深入太空網絡」發出的這個指令，基本上有如向它「大聲呼叫」，就算它的天線方向不可能收到地球傳過去的訊號，希望能博得它的注意。以現在它在太陽系遙遠行星間穿梭的距離，無線電訊號抵達單程時間都要18.5小時，即使它回應，也要一段時間地面才能收到。

即使新指令無法被它收到，當初設計的指令包括每年數度自動調整天線角度向地球，下一次調整時間是10月15日，達德說，「雖然還要等很久，在那之前，我們會多傳送幾次新指令」，希望屆時能恢復雙向聯絡。

來源：ABC News (Australia)

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