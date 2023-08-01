海水升溫致白化 搶救佛州珊瑚 移植到水族館人工保護

佛州的邁阿密大學「未來珊瑚礁實驗室」7月展示研究，顯示佛州南部外海的火珊瑚與鹿角珊瑚，因為海外溫度升高，有白化現象。(美聯社)

受到氣候暖化 影響，在佛羅里達州南部海域附近復育的珊瑚大量死亡；參與復育珊瑚工作的科學家指出，這也凸顯必須立即阻止氣候變遷 導致海水升溫的急迫性。

珊瑚復育基金會(Coral Restoration Foundation)科學家湯瑪森(Bailey Thomasson)稍早在佛羅里達礁島群(Florida Keys)海域附近尋找麋角珊瑚(elkhorn coral)樣本時發現噩耗，「珊瑚根本沒機會白化直接死亡了。」

佛州邁阿密大學進行的「拯救珊瑚行動」正在把一些品種的珊瑚的小瑚瑚，移植到實驗室進活水培養，免於滅種。(美聯社)

除了位於寬邊帽礁(Sombrero Reef)復育點的珊瑚已經死亡或嚴重白化根本無法存活，另一處位於大松礁島(Big Pine Key)附近的珊瑚養育場，雖於5月完成安置100個珊瑚復育結構目標，但並沒有挽救到5400個麋角與鹿角珊瑚。

國家海洋暨大氣管理局(NOAA)表示，雖然海洋溫度會上升，但受到全球暖化影響，佛州 礁島群7月溫度已來到破紀錄的華氏101度。NOAA珊瑚礁觀察計畫生態學家曼茲洛(Derek Manzello)認為，發生在佛州礁島群的大規模珊瑚白化是該州歷史上最嚴重的一次，「我對最壞的情況感到擔憂。」

因此，科學家目前正在設法拯救綿延350哩的佛州珊瑚礁。首要任務是挽救最受威脅珊瑚物種樣本。在海洋升溫前，全州只剩大約150個麋角珊瑚與300個鹿角珊瑚的基因個體。(珊瑚可以無性繁殖，自行複製，因此獨立的珊瑚可以擁有相同的基因)。潛水員則負責在珊瑚礁與育苗場，針對每個基因個體收集兩個片段並帶到水族箱，接著被送往兩個不同的地點當成基因庫。

珊瑚礁分布在海洋中不到1%的區域，約25%的海洋生物依賴珊瑚生存。珊瑚礁還能吸收97%的海浪能量，保護海岸不受風暴侵襲，全球珊瑚礁衍生的商品與服務產值估計每年達2.7兆元。

珊瑚礁需要非常特別的海洋環境而且需要數十年、數世紀或數千年的時間來建立，海洋生物學家蒙托亞·瑪雅(Phanor Montoya-Maya)說，「但氣候變化的速度太快了。」

如果環境未改善或白化太頻繁，珊瑚將會死亡。半個世紀前，外界從未聽聞大規模珊瑚白化事件，但自1980年代以來，發生頻率與嚴重程度一直在增加。部分估計更發現，從1950年以來，全球已經失去了一半的珊瑚覆蓋。