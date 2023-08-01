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南極海冰消失 面積10個懷俄明州 剩180萬平方公里創45年低點

編譯中心／綜合報導
一隻阿德利企鵝站在南極洲東部冰層的融冰上。根據科學家觀測，相較往年同期，南極海冰面積已經降至空前低點。(路透)
一隻阿德利企鵝站在南極洲東部冰層的融冰上。根據科學家觀測，相較往年同期，南極海冰面積已經降至空前低點。(路透)

在北半球遭破紀錄熱浪侵襲之際，正處於隆冬的南極洲也打破一項駭人氣候紀錄。南極海冰面積已降至同期的空前低點。

有線電視新聞網(CNN)7月31日報導，每年南極海冰會在2月底南極洲的夏天降至最低水準，然後在冬季期間積累回來。但今年科學家卻觀察到情況和往年不同，海冰並未返回預期水準，如今南極海冰正處於45年前開始記錄以來同期最低水準。根據美國國家冰雪資料中心，海冰面積比去年創下的冬季紀錄低點減少160萬平方公里。

7月中南極海冰面積比1981至2010年期間的平均數值減少260萬平方公里，消失面積相當於阿根庭全國，或是約等於十個懷俄明州或密西根州；也如德州、加州、新墨西哥州、亞歷桑那州、內華達州、猶他州與科羅拉多州的七州面積總和。

科學家形容這種情形極為罕見，為數百萬年一遇。科羅拉多大學研究技師史坎伯(Ted Scambos)表示，「這清楚告訴我們整個系統已經發生根本性變化」。

隨著氣候危機加劇，北極海冰處於減少趨勢。然而，南極不像北極，過去幾十年來，南極海冰在歷史高點到歷史低點之間擺盪，科學家因此難以瞭解南極如何回應全球暖化。但從2016年以來，科學家開始觀察到急遽下滑的趨勢。

天然氣候變化固然會影響海冰，但許多科學家說，氣候變遷可能是造成海冰消失的主要因素。史坎伯指出，造成海冰消失的因素有幾項，包括南極周遭西風強度，而這和地球暖化汙染增加有關。

2月底南極海冰達到有紀錄以來的最低水準，來到180萬平方公里左右。史坎伯表示，南極今年冬天前所未見的情況，可能意味南極洲出現長期甚至永久性改變。

其他科學家對此則抱持謹慎態度。國家冰雪資料中心科學家史圖爾夫說，「我們知道南極海冰逐年變化很大，要說這是新常態還言之過早」。

海冰雖不會直接影響海平面上升，但海冰消失會造成沿海冰蓋和冰川暴露在海浪和溫暖海水下，而更易消融和剝離。海冰消失也可能對野生動物造成重大衝擊，包括鯨魚的食物來源磷蝦，以及在海冰上休憩的企鵝和海豹。更廣泛來說，南極海冰有助於地球溫度調節，這意味海冰消失造成的骨牌效應可能不僅於南極大陸。

暖化 新墨西哥州 懷俄明州

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