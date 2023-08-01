火烤鳳凰城 連31天逾110℉創紀錄 8月可能更熱

亞利桑納州 鳳凰城(Phoenix)氣溫連續31天超過華氏110度，創歷史紀錄；7月31日在來自墨西哥的季風雨下，地獄般綿延不絕的超高溫 得以暫停，但預計本周稍後將再掀熱浪。

季風雨讓鳳凰城駭人高溫暫時冷卻，但白天高溫仍逼近108度，本周稍晚預計仍將再度回升到110度以上。儘管只是短暫氣溫微幅下降，當地居民和遊客非常珍惜。

76歲的貝爾托(Christine Bertaux)31日在無家可歸長者日照中心裡乘涼，氣溫稍降只有短短幾天，他也要好好享受。

來自威斯康辛州的遊客夏普(Jeffrey Sharpe)長周末到鳳凰城度假，他說「這裡真熱！」31日在狗公園看著兒子的貴賓犬在綠草如茵的草地上嬉戲，當天氣溫降到85度，比較像威斯康辛。

整個7月，高溫籠罩西南部，從西德州延伸到加州 ，但鳳凰城及其郊區悶熱創紀錄，三天高溫飆至119度，過半月的半夜低溫維持90度以上，音樂會等室外活動因天熱而取消，原本熱鬧的地區靜如鬼城。

健康醫療部門官員證實，亞利桑納州人口最多、鳳凰城所屬的馬里考帕郡(Maricopa County)7月因熱造成25死，另有249人死亡待查是否與過熱有關，

貝爾托前往乘涼的日照中心負責人索利茲(Rudy Soliz)說，老人家更無法適應熱天，許多人患糖尿病、服藥。7月至少五次因有人中暑而撥打911求救，附近發現好幾個屍體，不確定是否與過熱有關。

鳳凰城氣象專家赫希(Matthew Hirsch)說，31日天氣稍涼，但氣溫仍比正常水準高，而且影響大部份人口，不可掉以輕心。

鳳凰城前一個高溫紀錄是1974年連續18天超過110度。

赫希說，鳳凰城今年7月是史上最熱月份，前次紀錄是2020年8月。赫希預言，這個8月可能比7月更熱，氣溫高於正常的可能性略高，降雨量稍多於平均的可能性大約一半。