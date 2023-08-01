全美新建屋多豪華公寓 租屋族難受惠

自新冠疫情 的四年以來，房租飆升近25%，但今年5月房租中位數首次下降，6月也僅較去年同期0.5%，宏觀角度來看一定程度上要歸功於幾十年來最大規模的公寓建設熱潮，因疫情期間遠端工作、居家隔離使得公寓需求激增。然而實際上許多新建物都是豪華公寓，月租遠高於2000元，對一般租屋族來說其實幫助有限。

美聯社報導，房地產網站Realtor.com預測今年平均租金 將下降0.9%。雖然全國租金下降，但許多地區尤其是招聘強勁的城市，租金仍在上漲。據該網站數據，紐約都會區6月租金中位數年漲4.7%至2899元；辛辛那提都會區飆升5.6%至1188元；印第安納波利斯都會區大漲6.9%至1350元。追蹤全國50個最大都會 區房租的網站Rent指出，今年6月全美租金中位數從2019年6月的1629元漲至2029元。

高中教師隆巴納(Melissa Lombana)去年房租被調漲13%到1700元，這個月續簽時又漲到1800元，她住的南佛州是公寓增加的大都會區之一，但新物件大多是高級公寓，不是可行選項。她表示一年後將無法負擔住在這裡。

投資經紀公司「Marcus & Millichap」指出，今年竣工的新屋逾四成集中在約十個就業成長最快的大都會區，包括奧斯汀、納許維爾、丹佛、亞特蘭大和紐約，且大部分是豪華公寓，平均房租2270元。在其他地區，新房增加數量幾乎難以察覺。

Marcus & Millichap執行長納吉(Hessam Nadji)認為租金現在處於12到18個月的持平期，不會出現大幅下降。「正在建造的單位數創下數十年來的紀錄，這將導致一些經濟疲軟和過度建設現象。但這也無法從根本上解決各地的住房短缺或無法負擔租金的問題。」

據商業房地產追蹤機構CoStar，目前有近110萬套公寓正在建設中，這是1970年代以來的最高水平，且約70%的新租房將是豪華公寓。無論是土地、工人或政府審批流程的成本，都讓開發商傾向建造豪華公寓。