好萊塢雙罷工之下 「創作者經濟」趁勢崛起

好萊塢編和演員同時罷工，「創作者經濟」趁勢崛起，可能改變娛樂產業。（Getty Images）

編劇、演員大罷工 的雙重打擊使好萊塢 癱瘓，在傳統影視產業出現歷史性動盪的這一時刻，可能進一步推動網紅及影像創作者形成的「創作者經濟」(creator economy)。此時，創作者正處於一次重大轉變的中心，這場轉變可能改變娛樂產業，使傳統與數位媒體之間的界線變得更加模糊。

廚師、喜劇人、模特兒、音樂家等業餘和專業的創作者迅速崛起，在YouTube、TikTok等網路平台吸引數千萬粉絲，與電視、電影業巨頭競爭金錢、流量及文化力量。

製片商與製作人現在正忙著招募創作者，以填補罷工的內容空白，加劇和不參與罷工者的緊張關係，也改變了敘事風格。

但另一方面，罷工的演員、編劇對好萊塢的依賴程度也比以往低，他們嘗試在Instagram、YouTube、TikTok、Twitch等平台展示新想法，可能為他們吸引長久的追隨者。

上次好萊塢罷工已從根本上重塑媒體產業，本次罷工是好萊塢63年以來的首次編劇、演員雙重罷工，可能產生類似的廣泛連鎖反應，也許會削弱好萊塢的制度性優勢，抬升新一代明星的地位。

網紅靠售貨、訂閱及粉絲贊助 賺進大把收入

創作者曾將迅速吸引大批流量的做法看作打入電視電影產業的方式，但現在有些創作者已經能透過贊助、銷售商品或每月訂閱量賺進大把收入，相較之下，收入不穩的傳統娛樂產業似乎不再那麼吸引人。

南加州大學 教授克雷格(David Craig)指出，若罷工持續數月，製片商和串流業者可能會試圖與網紅合作，儘管有些人仍認為創作者基本上是廣告的品牌大使，但「事實上他們是更普遍、複雜的文化創生階層，搶占大量人群的注意力」。

克雷格表示，好萊塢仍是說長篇、優質故事的王者，「但如果好萊塢內容明年消失，觀眾留下來觀看舊內容的動機就會減少，產業可能會開始意識到創作者是唯一能做生意的對象。」