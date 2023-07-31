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「芭本海默」狂潮持續 第2周票房仍熱、全球賣破10億

編譯徐薏茹／綜合30日電
「芭比」與「奧本海默」兩大強片第二周票房仍占冠亞軍。（美聯社）
「芭比」與「奧本海默」兩大強片第二周票房仍占冠亞軍。（美聯社）

兩大強片「芭比」(Barbie)、「奧本海默」(Oppenheimer)同時上映帶來的「芭本海默」熱潮仍未減退，在共同創下票房紀錄一周後持續熱賣，「芭比」第二周票房收入為9300萬元，穩占票房冠軍寶座，「奧本海默」票房4620萬元，位居第二，兩部電影第二周票房分別下滑43%和44%，遠低於一般電影的隔周跌幅。

驚人佳績證明「芭本海默」不只是一個周末的熱潮，而是持續的票房繁榮景象，兩部電影的全球票房加起來已突破10億元，Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)稱此為「電影、觀眾及戲院的試金石時刻」。

他指出：「兩部來自競爭關係片商的電影以這種方式產生連結，並促進彼此在票房和形象方面的財富，我不知道在票房史上是否曾有這樣的現象。這真的無法相提並論。」

「芭比」與「奧本海默」兩大強片第二周票房仍占冠亞軍。（美聯社）
「芭比」與「奧本海默」兩大強片第二周票房仍占冠亞軍。（美聯社）

繼創下1.62億元的年度最佳首映票房後，「芭比」第二周平日到周末都有好表現，已超越經典蝙蝠俠電影「黑暗騎士」(The Dark Knight)，成為華納兄弟(Warner Bros)旗下上映頭11日票房最高的電影。

該片在美加迅速累積3億5140萬元票房，照這一速率，「芭比」很快將成為今夏最賣座的電影，目前每日票房收入至少2000萬元。

不僅在北美，這一粉紅熱潮擴及全球，周末「芭比」的全球總票房達7億7500萬元。「奧本海默」目前國內票房累計1億7410萬元，全球總票房已突破4億元。

芭比 奧本海默

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