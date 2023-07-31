大麻爆「啤酒花潛伏病毒」疫情 成品吸了不夠嗨

大麻作物正受到「啤酒花潛伏病毒」的侵害。（美聯社）

全國各地的大麻 作物正受到啤酒花潛伏病毒(Hop latent viroid ，HLVd)的侵害，該病毒可大幅降低大麻中精神性化合物的效力，恐將造成數十億元的損失。

研究人員表示目前尚無能治療HLVd的已知方法，由於大麻監管環境不平衡，檢測 與挑出受感染作物的責任便落到種植者身上，因此尚未釐清有多少受感染的大麻已被送往加工。

一些公眾交易大麻公司已經發布警告向投資者說明，據大麻市調公司Brightfield Group的資訊，今年美國的大麻銷售估計達到近320億元。

研究人員數十年前首度在啤酒花(hops)檢測出HLVd，此病毒會降低啤酒花的產量和增加啤酒苦味與香氣的化合物成分，與病毒不同的是，HLVd只在植物中被發現，不會感染人類或動物。

十多年前大麻種植業者開始注意到作物受影響，2019年一對獨立研究將問題與HLVd連結。

可能導致40議員作物損失

2018年8月至2021年7月期間，加州 一家名為Dark Heart Nursery的大麻苗圃業者在該州逾100個種植場檢測出約九成的HLVd感染，Dark Heart一項2021年的研究估計，根據當年的美國大麻銷售，HLVd可能導致40億元作物損失。

HLVd已經在美加、歐洲及拉丁美洲的大麻作物中被發現，植物病理學者和大麻專家表示，加州大麻的流行可能加劇HLVd的傳播。

HLVd傳播也反映大麻商業成為主要農作物的演變，Dark Heart的植物科學主任沃倫(Jeremy Warren)表示，任何從低產到高產的作物，其新疾病擴張的風險都會增加，就如同過去20年大麻的發展。

由於大麻並非全國合法，使其不在聯邦農業部制定品質標準與檢測要求的管轄範圍內，HLVd的檢測標準各異，大麻監管協會(CRA)執行董事吉莉安·肖爾(Gillian Schauer)表示，只要大麻在聯邦法層級仍屬於非法，州級團體便缺乏聯邦機構的幫助。

若沒有政府的加強監管，便沒有多少保障措施能阻止HLVd傳播，或是確保受感染的大麻不會上架。