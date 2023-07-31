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龐諾書店轉型 596間分店將走獨立風格

編譯俞仲慈／綜合30日電
知名連鎖書店龐諾書店將調整經營策略，將旗下596間分店改造為獨立的個體書店。圖為在曼哈頓聯合廣場附近的分店。（Getty Images）
知名連鎖書店龐諾書店將調整經營策略，將旗下596間分店改造為獨立的個體書店。圖為在曼哈頓聯合廣場附近的分店。（Getty Images）

全國知名連鎖書店龐諾書店(Barnes & Noble)為了拓展業務，修改經營策略，擺脫連鎖店千篇一律的樣貌，將旗下596間分店改造為獨立的個體書店，備受業界關注。

龐諾書店在1990年代和2000年初，以其連鎖規模和一致性取得經營優勢，業績長紅。但隨著時代變遷，讀者直接上網買書，實體書店失去經營優勢，迫使龐諾書店重新考慮經營策略，否則無法和總值1.4兆元的網購平台競爭。

靈感來自經典電影「電子情書」

執行長鄧特(James Daunt)決定大刀闊斧推動轉型，將全國596間分店改造成在地獨立書店，而且其靈感來自經典浪漫電影「電子情書」(You've Got Mail)，男主角湯姆漢克斯(Tom Hanks)經營連鎖書店的原型就是龐諾書店，電影中，湯姆漢克斯和女主角梅格萊恩(Meg Ryan)經營的獨立書店，互別苗頭，是商業競爭對手，而龐諾書店則打算將兩者融合成一體，將全國各分店打造成獨立書店。

59歲的鄧特1990年在倫敦創辦鄧特出版社(Daunt Books)，在出版業闖出名號，隨後在英國連鎖水石書店(Waterstone)瀕臨困境時，擔任負責人，讓水石書店起死回生，當2020年國內書店陷入困境，又當起救援隊，出任龐諾書店執行長，為連鎖書店經營注入新思維。

龐諾目前在紐約市區只有七間分店，數量少到令人沮喪，但鄧特表示：「並非紐約人不買書，而是書店紛紛倒閉。」鄧特主張連鎖書店需要在曼哈頓發揮強大的影響力，決定翻新1993年開幕的曼哈頓上西城分店，耗資400萬元重新裝潢。

現在走進曼哈頓上西城的龐諾書店，就會置身於「電子情書」場景中，鄧特表示：「如果我們能在這裡做到，我們就可以在任何地方做到。」而且改造後的室內空間更加舒適明亮，方便讀者優游書海，並強調：「在連鎖書店裡，還是可以創造出很多獨立書店的精神。」

同時鄧特表示，書店的存在是為了服務讀者，而非出版商，更非書店老闆，因此必須為讀者提供更多選項，強調：「我們經營書店，是為了提供讀者瀏覽書籍的機會。」除了全面改造分店，鄧特還打算年內再開設45間分店，繼續擴張營業版圖。

書店 曼哈頓 紐約市

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