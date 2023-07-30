史丹福校長、西北大學球隊總教頭下台 校園記者扮要角

史丹福大學校長泰西爾拉文遭校刊揭露，他的多篇論文涉及「操縱研究數據」後宣布辭職。(美聯社)

紐約時報分析，史丹福大學 校長泰西爾-拉文(Marc Tessier-Lavigne)和西北大學 開除美式足球 隊總教頭費茲傑羅(Pat Fitzgerald)，7月先後卸下職務，其共通點是仍具學生身分的校園記者。

史丹福校刊「史丹福日報」(The Stanford Daily)對泰西爾-拉文提出一系列質疑，史丹福大學董事會去年12月對他展開調查；特別委員會的科學家小組審查發現，他參與的研究論文存在「操縱研究數據」的行為，泰西爾-拉文19日宣布辭職。

西北大學日報(The Daily Northwestern)則是踢爆該校美式足球隊總教頭費茲傑羅欺凌學生後，西北大學10日開除他。

紐時報導，這兩起事件凸顯大學報紙追究所屬機構責任的重要性，史丹福日報調查主編貝克(Theo Baker)表示，「很明顯，如果沒有我們的報導，這篇新聞就不會出現。」

現年18歲的貝克去年11月29日在史丹福日報中再次點名泰西爾-拉文列名主要作者或共同作者的神經科學研究竄改圖片；這種說法多年來在(科學家討論研究的網站)PubPeer不斷出現。

去年11月30日，史丹福大學與外部科學家共同對泰西爾-拉文啟動調查，調查結果19日公布，發現泰西爾-拉文「並未親自涉入委員會審查的12篇論文中的研究不當行為，但部分研究確實出現他的實驗室成員操弄研究數據，而泰西爾-拉文未能採取充足措施糾正相關紀錄」。

貝克拒絕回應外界對該報導的批評，但他在委員會19日公布調查結果後發布文章，稱部分證人因為委員會拒絕維護其匿名性而不願受訪或作證。

貝克是紐時白宮首席記者彼得‧貝克(Peter Baker)和紐約客(The New Yorker)雜誌作家蘇珊‧格拉瑟(Susan Glasser)的兒子，他今年2月因為泰西爾-拉文的調查報導，成為波爾克新聞獎(Polk Award)最年輕的得主。