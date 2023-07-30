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聖母大學教授告學生刊物誹謗 要求懲罰性賠償

記者胡玉立／綜合報導
聖母大學一名教授因不滿校刊報導她參與維護婦女墮胎權，因此控告校刊，引發學術自由與新聞自由的爭議。圖為聖母大學校園。(美聯社)
聖母大學一名教授因不滿校刊報導她參與維護婦女墮胎權，因此控告校刊，引發學術自由與新聞自由的爭議。圖為聖母大學校園。(美聯社)

印第安納州聖母大學(University of Notre Dame)全球事務和社會學教授塔瑪拉·凱伊(Tamara Kay)，認為該校學生刊物「愛爾蘭流浪者報」(The Irish Rover)上學年刊登的兩篇有關她支持墮胎權的報導存在虛假及誹謗性內容，提起誹謗訴訟並要求懲罰性賠償。過去鮮少有老師因為截然不同的世界觀控告學生誹謗。

訴訟於5月提出，「愛爾蘭流浪者報」7月依據印州反SLAPP法(SLAPP，反對公眾參與的策略性訴訟)提出動議，要求駁回此案，並強調該刊報導公眾關心議題，依法免遭任意訴訟。

凱伊表示，這兩篇分別在去年10月和今年3月於公開活動後發表的文章，讓她遭受騷擾威脅及住宅財產損失，且持續精神痛苦。文章報導她支持墮胎權的言論，但內容夾入「虛假和誹謗性」信息，誤解她貼在辦公室門口有關協助學生取得醫療的說明；她也否認曾說過兩句有關學術自由和她在天主教機構工作的話。

凱伊向美聯社表示，她要求聖母大學該刊物教職顧問撤回或更正這些文章，但對方拒絕代表她進行干預。

「愛爾蘭流浪者報」在提交的動議中辯稱，該刊物是獨立的非營利學生刊物，致力維護「聖母大學的天主教身分」，報導聖母大學教授有關墮胎的公開聲明和行動，符合法律規範的公共利益和言論自由標準。這些文章「至少基本上是真實的」，也沒有「包含誹謗性的指責」。

「愛爾蘭流浪者報」律師波普(James Bopp, Jr.)表示，此類訴訟可能產生寒蟬效應；「如果我們失敗了，它傳達的信息將是：若你公開談論墮胎問題，尤其是在反墮胎方面的公開發言，就有可能受到法律制度的懲罰。」

根據印州法律，法院有六個月時間針對反SLAPP動議做出裁決。最高法院去年6月推翻「羅訴韋德案」後，印州是第一個頒布全面限制墮胎的州。

墮胎 印第安納州

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